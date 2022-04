El pequeño Zuhaitz le había pedido la camiseta desde la grada de San Mamés. Cuando Iago Aspas se fijó en el mensaje de la pancarta ya no la tenía, pero rápidamente encontró una solución. Haciendo gala, una vez más, de su gran corazón e ingenio, el delantero se acercó a donde se encontraba el pequeño aficionado y le dijo: "Camiseta no tengo, te doy el pantalón, ¿vale?" y no dudó en quedarse en calzoncillos para que el niño pudiera llevarse a casa un recuerdo del jugador del Celta.

Iago Aspas se quitó el pantalón y se lo firmó al pequeño Zuhaitz, que ya tenía un rotulador preparado y con el que bromeó durante los momentos que compartieron antes de hacerse una foto con él y con otro amigo. El céltico le restó importancia a haberse quedado en calzones frente a un pequeño grupo de aficionados, lo importante para él era hacer a aquel niño feliz. Iago Aspas, 𝒈𝒆𝒏𝒊𝒐 𝒚 𝒇𝒊𝒈𝒖𝒓𝒂. pic.twitter.com/mCOyVc58wQ — RC Celta (@RCCelta) 18 de abril de 2022 Desde el club han compartido en sus redes sociales el vídeo que muestra la simpática anécdota que ha dejado Iago Aspas y ya acumula más de 500.000 reproducciones. El gesto del delantero ha cosechado comentarios muy positivos por parte de la afición celeste e incluso de otros clubs, que han alabando la humildad y cercanía que siempre muestra el de Moaña con la gente de a pie, puesto que no es la primera vez que el céltico sorprende a los suyos teniendo un detalles como el de San Mamés que lo convierten en uno de los jugadores más queridos dentro y fuera del campo.