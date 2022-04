El Atlético Arnoia quería despedirse de la Tercera Federación con una victoria en su última cita como local. Pero enfrente tenían a un Juvenil que desde la mañana sabía que estaba descendido tras la victortia del Silva, pero querían acabar con un buen sabor de boca.

Tan pronto pisaron el césped, los pontareanos no dudaron. Marcos no dio tiempo a colocarse, atravesando la red de Borja. No llovieron las ocasiones en A Queixeira, y para lograr el empate hubo que esperar a la segunda parte, por medio de Arce.

Ficha técnica

Atlético Arnoia: Borja, Civile, Pol, Dani Álvarez, César, Frodo (Iker Gómez, min.73), Pablo Roca, Rubén Arce, Alberto Blanco, Jar y Veloso (Rucho, min.68).

Juvenil: Sampayo, Lusquiños, Paramos, David, Roberto Carlos (Aitor, min.71), Yhave, Fontán (Rubén Taboas, min.71), Xoel (Álex Nogueira, min. 84), Nico, Marcos, Justo (Nandín, min.84) y Marcos Peña (Álex Dávila, min.71).

Goles: 1-0, min.2:Marcos Peña. 1-1, min.52: Rubén Arce.

Árbitro: Lois Carro, auxiliado por Romero Cancelas y Pérez Malvido. Amonestó a Pol por los locales y a Álex Davila por el Ponteareas.

Incidencias: Partido correspondiente a la 33 jornada de Liga. Disputado en A Queixeira ante 200 espectadores.