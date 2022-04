Tras haber descansado en la anterior jornada, el Alondras retomó la competición con una difícil salida a Somozas, un equipo que en el cierre de su liga regular, ya que descansará en la última jornada, buscaba colocarse líder a la espera que los resultados del próximo fin de semana le fueran propicios.

Se encargó el Alondras de poner fin a las aspiraciones de ascenso directo del Somozas, tras arrancar un meritorio empate a cero del Alcalde Manuel Candocia en lo que fue la séptima jornada consecutiva sin perder de los de Cangas de Morrazo.

Tras los minutos de tanteo, los locales hicieron valer el factor campo y su mejor situación en la tabla para ejercer el dominio en el juego, si bien el trabajo defensivo de los de José Antonio Rodríguez neutralizó una y otra vez los intentos de los coruñeses en pos del gol que les colocara por delante en el marcador. El primer tiempo se cerró con el escaso balance de dos ocasiones de los locales, lo que da buena cuenta de la buena presión que ejercieron los visitantes sobre la línea de creación del Somozas.

No cambió demasiado el partido en la segunda mitad, iniciada con una triangulación local con remate final de Álex del Río que Diego Dadín, segurísimo durante todo el partido, mandó a córner. Otra vez el buen trabajo del Alondras en la contención maniató el juego del Somozas, que con el paso de los minutos y viendo que el gol que buscaba no solo no llegaba si no que tampoco generaba las ocasiones para marcarlo fue cayendo en la precipitación.

En los últimos minutos empujaron los locales con más corazón que cabeza, pero no lo suficiente para desbordar la zaga de un Alondras que no sufrió en exceso para llevarse un punto de mérito de su visita a Somozas.

En la próxima jornada, la última del campeonato, el Alondras cerrará la liga recibiendo al Arzúa. Será el domingo 24 a las 6 de la tarde en O Morrazo.