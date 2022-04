Aplicando aquello de quien pueda, que nos siga, Tone Pérez y Laura Llópiz (RCN Vigo) volaron, sumaron dos primeros puestos (llevan cinco en nueve regatas) y un segundo y se mantienen como líderes de la clasificación general provisional del 58 Campeonato de España de Vaurien, Trofeo Concello de Vigo, organizado por el Real Club Náutico de Vigo.

En el día clave, y con vientos cambiantes, primero sopló con fuerza, luego fueron vientos intermedios y la tercera manga se corrió con pocos nudos, los defensores del título conquistado en Laredo 2021 tomaron distancia sobre sus rivales y, lo que es mejor, se plantarán en la cuarta y última jornada con el descarte intacto porque han sido, de largo, los más regulares. Y, además, sabiendo que el parte meteorológico da la entrada del térmico por la tarde, y la hora límite para finalizar las pruebas está fijada para las cuatro, por lo que entre la flota se estima que no habrá tiempo para tres regatas.

“Tone va a ganar, está un punto por encima”, confiesan quienes están batallando contra él. Con todo, el patrón vigués y su tripulante no podrán relajarse. Pérez y Llópiz sí tienen una ventaja: es el Nacional más apretado de los últimos años y entre el italiano Zampacavallo y los vigueses Pablo Cabello y nacho Campos también está el podio. Mientras se atacan entre ellos no pueden restar muchos puntos a Tone. “Zampa”, además, tuvo una penalización (UFD, descalificación por salida prematura) en la primera regata de la tarde. Es su descarte y no podrán permitirse otro error. Firmaron después dos terceros y su regularidad les ha permitido ir segundos (26 puntos netos), a once de los líderes. En tercer lugar, Pablo Cabello y David Fernández (27). Han ido in crescendo y sacaron un segundo y un primero. En la tercera regata “nos equivocamos al principio”. Lo pagaron: séptimos. Por detrás (32 netos), el “Padaone” (Nacho Campos y Yolanda Bastos, CD Alagua), regular esta vez: serie 6-7-5.

Con cuatro barcos vigueses peleando por las cinco primeras plazas, y salvo un descalabro, el Campeonato de España pinta muy bien para la Armada viguesa. Este domingo, la flota está convocada para las 14:00 horas. El desenlace final se acerca.