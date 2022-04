Algo más de cinco minutos de tranquilidad le sirvieron al Mecalia Guardés para llevarse un angustioso derbi ante el Porriño y alimentar sus opciones de clasificarse un año más para Europa. Sucedió cuando el partido avanzaba hacia un final de infarto y el conjunto de Prades, al contrario de lo que había hecho hasta ese momento, encontró la pausa y la circulación para habilitar en el extremo a Angela Nieto para que marcase en esos minutos finales tres de sus cuatro goles y sentenciase un partido que hasta el momento había sido un desmadre y había manejado mucho mejor el Porriño.

Siguiendo el manual clásico de un partido de la máxima rivalidad, los dos equipos se dejaron llevar por sus instintos más primarios. Quiso correr el Guardés, quiso manejar algo más la circulación el Porriño. Ninguno de los dos cumplió en el arranque. Pronto el partido se transformó en un concurso de errores, de defensas desajustadas, de lanzamientos más elegidos y pérdidas constantes. Hicieron trizas el reglamento. Penaltis y exclusiones se sucedieron en una guerra de nervios de la que supo salir antes el Porriño. Bien dirigido por Mica, Maider y Aitana, las de Isma Martínez castigaron los excesos del Guardés, incapaz de defender en seis metros y condenado a provocar constantes penaltis que permitieron al conjunto local escaparse en el marcador (11-7 gracias a la eficacia de Carolina Bono) muy cerca del final de la primera parte. Las noticias eran preocupantes para Prades porque al margen de sus problemas para hacer fluir su juego, en la portería rival emergía la figura de Estela Carrera que dejó el partido en el descanso en un 12-9.

No ofreció muchos mejores síntomas el Mecalia Guardés a la vuelta del vestuario. Los dos equipos mostraban la misma sintomatología. La voluntad del equipo de Prades seguía siendo correr, pero no encontraban ni la velocidad ni la precisión para hacerlo. Incluso Paula Arcos daba la impresión de estar algo fuera del duelo. El Porriño parecía más asentado gracias al nervio de Micaela para manejar la situación (15-12 en el minuto 10 del segundo tiempo). Fue una exclusión la que cambió la cara del partido. El Porriño pagó dos minutos en inferioridad con un 0-3 que igualó de nuevo el partido (15-15) y facilitó a que por primera vez en mucho tiempo el Guardés volviese a ponerse por delante (16-17 tras un gol de Paula Arcos). El Porriño ya había desaprovechado la ocasión de que el partido fuese una persecución para transformarse en un intercambio de golpes. Se sucedieron los empates mientras emergía por encima de todos la figura de Estela Carrera que echó el candado en su portería mientras sus compañeras se bloqueaban en el otro área.Y fue en esos útimos cinco minutos cuando el Guardés sí lo vio claro por fin. Sus mejores ataques del partido llegaron cuando más lo necesitaban. Ese instante de claridad que necesitaban y que no habían encontrado hasta entonces. Angela Nieto, que apenas había tenido protagonismo hasta ese momento, anotó tres goles casi consecutivos que no encontraron respuesta en el Porriño. El partido se puso 19-21 que obligó a Isma Martínez a pedir tiempo. Aún le dio tiempo al Porriño a darse una remota posibilidad de discutir los puntos, pero una nueva pérdida (la tónica de toda la noche) anuló esta opción. Carla Gómez echó el cierre al partido con el 20-22 que permite al Guardés llevarse un derbi que le mantiene en la lucha por Europa y tal vez por el segundo puesto que aún tiene a tiro. Al Porriño le queda el orgullo de haber exprimido a sus vecinas hasta el límite. La esencia de los derbis, más allá de las diferencias en la clasificación.

Ficha técnica

Conservas Orbe Rubensa Bm Porriño: Carolina Bono (6), Micaela Casasola (3), Érica Tavares (1), Inés Hernández, Aitana Santomé (3), Arima López, Ariana Portillo, Maider Barros (5), Sarai Samartín (1), Haridian Rodríguez, Sandra Fernández, Thais Fermo (2), Carme Castro, Estela Carrera, Fátima Ayelén y Begoña Otero.

Club Bm Mecalia Atlético Guardés: Sandra Marques, Nazaret Calzado (1), Ana Policarpo, Lorena Pérez, Angela Nieto (4), Estefanía Descalzo, Deborah Pontes, Patricia Lima (3), Paula Arcos (5), Carla Gómez (1), María Sancha (3), Gabriela Pessoa (4), Daniela Moreno (1), Miriam Sempere, Marisol Carratú y Marian Mera.

Marcador cada 5 minutos: 2-3, 4-5, 6-6, 8-7, 11-8, 12-9, DESCANSO, 13-11, 15-13, 16-17, 18-17, 18-19, 21-22.

Árbitros: Oscar García y Andrés Rosendo.Excluyeron a Aitana Santomé, Maider Barros, Sarai Samartín, Haridian Rodríguez y Gerardo Carrera (oficial) por el Porriño y a Nazaret Calzado, Patricia Lima y Gabriela Pessoa por el Guardés.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga Guerreras Iberdrola.