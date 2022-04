El mejor equipo del grupo 1 como visitante, el Sárdoma CF, deberá aferrarse a tal condición dentro de dos semanas en La Cruz, ante el Gijón FF, en su última oportunidad de ascenso. Porque pese al bofetón en casa, aún la tiene, sí, con los 46 puntos que acumula.

Y, a fin de que la jornada tenga más chicha, deberá esperar a que los astros se alineen para que el Oviedo B no gane –recibe al ya campeón Friol, único con el ascenso matemático en este grupo– y el Albacete, que también juega en casa ante el líder del grupo 7, el Levante B, no pase del empate. Todo por ese orden, aunque las crueles matemáticas concederían una opción más a las de David Ferreiro si empatan pero pierden ovetenses y manchegas. Y, solo en este caso, que el Mislata, del grupo 7 y con 43 puntos y un partido pendiente este miércoles, no llegue a 49. Todo es posible, pero eso ya equivaldría a un triple salto mortal con tirabuzón y doble pirueta.

Es la penitencia que le toca por su sangría de puntos en casa (cinco victorias, tres empates y cinco derrotas, el séptimo peor equipo como anfitrión). Porque el Sárdoma CF desaprovechó en As Relfas una oportunidad gigantesca más para meter pie y medio en el ascenso. No pasó del 0-0 y el destino hará sufrir al once vigués hasta el final: hasta el 24 de abril no sabrán si ascienden o se quedan en Primera Nacional, que a efectos reales es un descenso porque pasarán a cuarta categoría.

El caso es que, tras un partido irregular, lleno de miedos en ambos equipos, errores defensivos de bulto desaprovechados por la increíble incapacidad de definición en ambas líneas delanteras (el miedo en el cuerpo), las viguesas lo tuvieron para sentenciar en el minuto 86, con un balón bombeado al hueco de “Equis”, que recogía Yaiza para un mano a mano. Pero desde cerca disparó de derecha al medio y Alba pudo despejar. Antes, en el 81, Elena, en la frontal del área, mandó alto un obús en otra ocasión inmejorable.

Con el foco en esos minutos finales podría pensarse que el Sárdoma mereció más. No. En toda la primera parte hubo igualdad de fuerzas, escasas ocasiones, un par de graves errores atrás de las de David Ferreiro y dos oportunidades de oro para las asturianas. La primera, en el minuto 29. Y doble. Un error de Ainoa ante Rocío dejaba sin dueño el balón al borde del área, Olalla despejaba defectuoso y el cuero le caía a la propia Rocío, que a portería vacía tardaba en golpear y cuando lo hizo disparó flojo para salvar Elena en primera instancia. La acción continuaría y el centro de la delantera astur era cabeceado por Candela, sola en el segundo palo, fuera. Así se las ponían a Fernando VII para ganar al billar.

La segunda, en el minuto 45: Rocío metió un centro chut que pegaba en el segundo palo mientras parte de la grada lo cantaba como gol. La fortuna se aliaba con las gallegas, que siete minutos antes tuvieron en una falta lateral botada por Elena un excelente testarazo a bocajarro de Sara Álvarez, sacado por Alba Sánchez.

Cierto que la segunda mitad fue mucho más local, pero sin pegada. Clamoroso el remate de Noe, a la media vuelta en el área pequeña (min. 47). Quien perdona paga, es la ley del deporte. Y en el descuento, con las líneas rotas y el Oviedo B achicando, un pase al hueco de Menéndez para Rocío plantaba a la visitante ante Olalla, que lograba meter una mano salvadora.

Con el pitido final, las blanquiazules se desplomaban en el suelo, conscientes de la ocasión perdida. Aún les queda una oportunidad el 24. Cuatro días antes se alinearán Júpiter, Saturno, Marte y Venus. Y mientras hay vida…

Ficha técnica

Sárdoma CF: Olalla; Sara Álvarez “Muñi”, Elena, Ainoa, Nerea (Laura Izard, min. 78), Andrea Mariño “Drus” (Cris, min. 78), María Calvar, “Equis” Márquez, Paula Lorenzo, Noelia Pereira (Irene, min. 87) y Yaiza.

Oviedo B: Alba Sánchez; Lucía Ayuso (Alicia, min. 51), Carmen, Rebeca Oliveira, Denise, Marina (Jennifer, min. 46) (Ainhoa, min. 65), Paula Martínez, Ana Menéndez, Alba Delgado (Sonsoles, min. 86), Candela Velázquez “Vela” y Rocío.

Árbitro: Javier Figueiredo (delegación viguesa). Amonestó a las locales Yaiza, Nerea y Cris y a las visitantes Ainhoa y Carmen. Antes del inicio del encuentro se lesionó la portera viguesa Sara Alonso y durante el partido, la visitante Jennifer.

Incidencias: As Relfas. Penúltima jornada del grupo 1 de Primera Nacional y último partido en casa esta temporada. Excelente entrada, también con presencia de animosos aficionados ovetenses.