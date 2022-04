El final del maratón resultó paradójico, sin aparente emoción por la comodidad de Rubén Pereira, pero en realidad plagado de dudas, incertidumbres y un último gesto conmovedor. “La carrera salió lanzada por un compañero que no conocíamos”, comenta Pereira sobre Máximo Cordero, a la postre quinto. “Pensábamos que podía ser un lance inicial pero nos sacaba más distancia. Llegó un momento en que no estaba tranquilo, creí que no era un farol y que nos podía complicar la carrera. Empecé a cambiar un poco y me di cuenta de que en las subidas penalizaba y nos acercábamos. Sabía que teníamos que volver a Samil y volver a subir. Al final lo cogimos antes de llegar a Samil. Fuimos cinco personas tirando mucho”.

Realizada la criba sobre quiénes se jugarían el triunfo, Esteban Toucedo tomó la cabeza de carrera. “Me pedía cambios. Iba a ritmo de 3.30 o 3.28. Yo no podía llevar ese ritmo hasta el final. Sufrí mucho. Hubo momentos en que dudé de estar ahí. Mi única meta era llegar al muro, al kilómetro 30, 32, 33, mirar a ver cómo respiraba la gente y que ahí se decidiese”, relata Pereira. “Llegado al polideportivo hubo un pequeño cambio y el chico de San Miguel se quedó. Seguí cambiando, cogí ritmo, Pablo García se pegó a mí por detrás. Nos fuimos los dos. Colaboramos para despegar a la gente y decidimos la carrera”. Revela entonces lo que considera que sucedió entre los dos atletas del Fisioterapia San Lázaro: “Yo creo que no me la disputó. No cambió en el último kilómetro. Creo que me dejó esta victoria, que he buscado mucho. He luchado mucho y he soñado mucho con ella”.

“Pablo está muy bien por abajo, es un chico más joven que yo. Ganó la 10K de Padrón con 31.40. Puede ser que le faltasen kilómetros pero yo creo que el último 2.000 o 1.500 no me lo disputó”, insiste. “Somos muy amigos. Entrenamos juntos. Él sabía la ilusión que me hacía ganar aquí”.

El vigués tenía claro a quiénes dedicarles el triunfo: “Es un homenaje a mis abuelos, Emilia y Moncho, que hace tiempo que fallecieron. Mi abuelo me introdujo en el deporte. Vio que toda aquella actitud rebelde se podía enfocar en el deporte. Sigo en el mundo del atletismo gracias a él”.