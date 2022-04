El vigente campeón volvió por sus fueros y puso patas arriba la clasificación del Campeonato Ibérico de Snipe, el Memorial Cholo Armada-VII Trofeo Ssangyong, además tercera prueba del exigente Circuito Nacional 2022.

Así, Víctor Pérez (Club Marítimo San Antonio de la Playa), subcampeón europeo (Split 2021) y campeón de España máster 2021, retuvo en Vigo el título hispano portugués alcanzado en Portugal el año pasado con Juan Carlos Serra. Ahora ha levantado el trofeo con Enric Noguera (CV Puerto d'Andratx) como su tripulante.

Y todo, tras una jornada cargada de emoción. En un día con solo dos regatas (viento de 14 nudos en la primera tras una larga espera), todo cambió con la decisión del comité de Protestas de retirar el OCS a los baleares en la primera regata del sábado. Pasaban a ganar esa manga, relegando a los portugueses António Silva (CV Barreiro) y Ricardo Schedel (Naval de Cascais) a la segunda plaza de aquella prueba y a sumar 7 puntos, en lugar de 6, por 10 de los españoles, que así volvían a contar con todas las opciones.

Y este domingo Pérez Campos y su compañero no perdonaron. Un segundo puesto en la primera regata daba entrada al descarte y Pérez y Noguera se colocaban a un solo punto de los líderes lusos.

En la quinta regata, finalmente última de las dos fechas, Víctor y Enric se llevaban la manga, con la tripulación lusa en un tercer puesto al meterse por el medio los Barreto. Así, el título absoluto era para los españoles por un punto (7 a 8), la misma diferencia que en Leça da Palmeira en 2021 contra Mafalda Pires y Francisco Maia (CV Atlântico).

Martín Bermúdez (RCN Madrid) y la oro olímpico Ángela Pumariega (Real Club Astur de Regatas) completaron el podio y también fue necesaria la intervención del comité de Protestas, al haber una reparación en la prueba final con la que gallego y asturiana sumaron 4,50 puntos. Su serie ([8]-4-1-5-4,50), al intervenir ya el descarte, les resultó suficiente para subirse al tercer cajón.

Desde luego, fue un domingo aciago para la flota portuguesa. Los Barreto, Pedro y Sofía (CN Cascais), firmaron un octavo y un segundo para mantenerse en la cuarta plaza ([18]-6-2-8-2, 18 puntos), pero Miguel Graça (Naval de Cascais) y Joao Lopes (AN Lisboa), que también peleaban por el podio, se hundieron (6-7-9-[10]-7) para caer a la séptima plaza. De un sábado con tres barcos entre los cinco primeros pasaron a dos y a no hacerse con el título. Portugal no se adjudica el Ibérico desde 2018.

La flota viguesa tuvo que conformarse con la octava plaza de Luis Bugallo y Calixto Abalo (RCN Vigo), con 33 puntos ([OCS]-1-10-11-11). Su descalificación de la primera manga entró como descarte, pero sus resultados dominicales no les permitieron pelear por el podio. Igual que Javier Porto y Andrés Jiménez (RCN Vigo), que con una serie 3-[24]-14-7-10 no pudieron presentar batalla.

A la entrega de premios acudió el presidente de la centenaria sociedad viguesa, José Antonio Portela; el diputado de Deportes, Gorka Gómez; el presidente de la Gallega de Vela, Manuel Villaverde; y Miguel Armada (Astilleros Armada).

Clasificaciones finales

http://rcnvigo.sailti.com/es/default/races/race-resultsall/text/campeonato-iberico-trofeo-cholo-armada-trofeo-ssanyong-es/menuaction/race-toa