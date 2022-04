Diana Sousa ha liderado una expedición portuguesa que superaba los 700 participantes. Sousa no es una desconocida en el atletismo popular de la comarca viguesa. Ya se proclamó campeona en el Medio Maratón de Vigo en 2019 y 2021. Añadir la Vig-Bay a su palmarés se había convertido en una de sus pretensiones. “El año pasado no pudo ser por el COVID”, explica la portuense. “Me gustó mucho. Quiero volver”.

Sousa corrió casi siempre sola en lo que respecta a la competición femenina, inmersa en un grupo de corredores que se ajustaba a sus proyecciones. “Lo había calculado pero no deja de ser un circuito exigente, con el viento en contra”. Dificultades que el ambiente ayudó a superar: “El público en las calles es increíble. En Portugal hay mucho público, pero aquí es extraordinario; la motivación es esta”.

Tras ella llegó Esther Valiño. “Me animé poco a poco y estoy muy contenta”, indica sobre su preparación de la prueba. Destaca: “Mejoré mucho mi marca personal”. La ha rebajado en doce segundos por kilómetro, de 4.07 a 3.55. “Teniendo en cuenta subidas y todo, me siento feliz”.

Valiño, que carece de equipo e información, no se cebó en intentar aguantar a Sousa: “Quería mejorar mi ritmo, pero tampoco pasarme. No sé cómo estoy para la media. No sabía quién corría. Sé que aquí en la Vig-Bay hay gente que corre muchísimo. Algunos me decían que tenía posibilidades, pero la Vig-Bay se ha ganado con 1.15. Yo a eso no voy a llegar todavía, me queda mucho”.