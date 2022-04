Al Celta le está costando tormento cerrar la permanencia. El equipo de Coudet permanece desde hace casi dos meses estancado en tierra baldía y, tras sumar un solo triunfo en los últimos ocho encuentros, todavía podría complicarse en un final de temporada que hasta no hace mucho se antojaba plácido. Los errores de concentración volvieron a pasar ayer una elevada factura a los celestes, que regalaron en el último suspiro la victoria al Espanyol cuando el partido parecía abocado a un anodino empate sin goles.

Fue esta vez Matías Dituro, con un fallo pueril en el peor momento posible, sin tiempo de reacción, el que condenó sin remedio al Celta. El cancerbero argentino entregó sin estar exigido el balón a Darder con la defensa saliendo en estampida y el más listo del Espanyol le sirvió en bandeja el gol a Wu Lei, que descerrajó un trallazo al palo corto que el cancerbero fue incapaz de responder a un par de minutos del final del partido. Dituro quiso sacar rápido hacia Beltrán cuando debía haber jugado en largo, sin complicarse la existencia, y el rival, que apenas había disparado un par de veces entre los tres palos del marco celeste, no desaprovechó semejante donativo. El mensaje que Coudet trasladó la víspera advirtiendo de la importancia de no relajarse hasta certificar la salvación no ha calado entre sus jugadores.

No es que el empate hubiese arreglado gran cosa a los celestes, pero al menos habría hecho justicia en un partido que el Celta manejó durante muchos minutos sin atrancos, con mejor gobierno de pelota que su adversario, aunque con evidentes problemas de finalización, su asignatura pendiente en los últimos meses. Pero un empate en uno de los escenarios más complicados de la categoría esta temporada no habría sido mal recibido y habría hecho justicia a la igualdad de fuerzas que presidió la mayor parte del encuentro.

La derrota, segunda consecutiva y tercera en los últimos cinco partidos, volvió a dejar al descubierto la escasa amplitud del banquillo celeste, la pobre gestión de los recursos de Coudet, que (una vez más) no agotó los cambios ni encontró soluciones en la segunda unidad para mejorar las prestaciones de su equipo. Galhardo no encontró el sitio ni tuvo la capacidad de Mina para bregar en a presión alta y Solari pasó inadvertido tras sustituir a Brais justo cuando el mosense, que protagonizó algunas de las acciones más creativas de los celeste en el último cuarto de cancha, parecía estar más entonado.

Sí encontró soluciones en el banquillo Vicente Moreno con la entrada de Wu Lei. El artillero chino se mezcló con Darder, el mejor de los pericos, para encontrar el gol de la victoria y protagonizó poco antes la mejor acción ofensiva de los blanquiazules, que esta vez Dituro desbarató con una solvente intervención.

Nada hacía presagiar, en todo caso, tan infeliz desenlace para el Celta, que entró con mucha energía en el encuentro y protagonizó buenos minutos en el arranque. No tardó el conjunto celeste en cortejar el gol. Aspas lo rondó en el minuto 7 tras recibir en el área un hábil servicio de Brais al área, pero la pelota le cayó al moañés a la pierna derecha, la menos hábil, y un defensa perico le estorbó lo suficiente como para que el tiro se le fuese centrado, sin veneno. Diego López conjuró el peligro. Casi a continuación, Franco Cervi probó fortuna desde la media luna, pero remató manso y el balón fue a parar plácidamente a las manos del guardameta lucense.

Durante buena parte del primer tiempo, al Espanyol le costó encontrar el sitio. Los pericos esperaron para armar la contra, pero cuando perdieron la pelota en campo contrario, los celestes se replegaron rápida y ordenadamente, sin margen de error.

Cervi, al que le costó encontrar el sitio tras perderse los últimos tres partidos, dilapidó la mejor ocasión de los celestes antes del intermedio tras un excelente centro de Kevin Vázquez al punto de penalti que el argentino cabeceó blandamente a las manos el portero lucense.

En la única llegada clara del Espanyol en el primer tiempo, Darder replicó con una gran acción. El balear se internó en el área celeste zigzagueando entre Denis y Beltrán y puso al segundo palo un balón que solo hacía falta empujar que no encontró destinatario porque Kevin apareció por arte de magia para conjurar el peligro.

Tras la reanudación, el Espanyol estiró líneas y tomó la iniciativa, aunque sin visos de hacer daño. Raúl de Tomás, en inmejorable posición, mandó a la grada un gran centro de Óscar Gil al vértice del área chica. Un error impropio del punta madrileño, que no suele hacer prisioneros cuando pilla al rival en precario.

La réplica celeste llegó con un centro de Kevin que se paseó por delante del área blanquiazul sin encontrar rematador. Fue sin embargo Aspas, tras una excelente acción de Brais, el que más cerca estuvo de abrir el marcador, pero el disparo del morracense lo desvió Óscar Gil. El rechace le cayó a Cervi, cuyo disparo chocó primero el portero y posteriormente en un defensa antes de perderse entre un mar de piernas.

Incomprensiblemente, tras esta acción, Coudet retiró a Brais cuando mejor estaba el mosense. Al mismo tiempo, entraron Wu Lei y Vilhena y el partido sufrió un vuelco. El Celta perdió tensión, dejó hacer al rival y acabó pegándose un tiro en la sien. Poco antes de que Dituro condenase al equipo, el delantero chino puso a prueba sus reflejos con un potente disparo que el argentino desvió con una gran mano. Fue el preludio de un final de partido dramático, sin tensión, que el Celta entregó de un modo imperdonable.