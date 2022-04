Cuatro jornadas para la conclusión del campeona, y tres de ellas se jugarán en una semana, la de esta tarde, la del Jueves Santo, y la del próximo domingo.

Rápido-Polvorín

El equipo entrenado por David de Dios no se puede permitir fallos en esta recta final de la temporada. La ventaja sobre el Villalbés es mínima, un partido, por lo que un fallo se puede pagar muy caro. Para colmo de males, esta tarde reciben la visita de un Polvorín que se mantiene en la primera plaza, y por consiguiente tiene el ascenso directo en la mano. Su ventaja también es mínima, por lo que no puede fallar en el Pujales.

El entrenador vigués contará con todos sus efectivos para recibir a los lucenses en un encuentro que, no cabe duda, es el más atractivo de la jornada.

Estradense-Choco

Partido importante para los dos equipos, que quieren dar un paso más para certificar la permanencia en la categoría. Quien mejor lo tiene es el Estradense que, además de jugar en casa, tiene siete puntos de ventaja sobre los redondelanos. Por ello, un triunfo poco menos que sería definitivo para la salvación. Los redondelanos, por su parte, tienen cinco de ventaja sobre la zona de descenso, por lo que una victoria podría ser decisiva.

Somozas-Juvenil

Las cosas no pintan bien para el Juvenil, que visita a un Somozas que persigue el ascenso directo de categoría. Los de Ponteareas están en una delicada situación, ya que tienen cinco puntos de desventaja sobre la salvación. Por ello, el partido de esta tarde es tremendamente importante. Fallar, sería poco menos que firmar la sentencia y la pérdida de la categoría. Los pontareanos acumulan tres derrotas consecutivas y no ganan un partido oficial desde el pasado primero de marzo, por lo que la situación no es fácil.