El solitario gol de Diego reencontró al Coruxo con la derrota nueve partidos después. Los vigueses cuajaron una buena primera parte, encerrando al filial pepinero en su área pero sin disparar entre los tres palos de Valero. La segunda parte fue intensa y el filial blanquiazul se adelantó en el marcador tras un fallo en el despeje. La expulsión de Aymane a la hora de partido no fue aprovechado por el conjunto verde que no dejó de buscar un empate que no llegó..

El encuentro comenzó con el Coruxo adelantando las líneas para encerrar al Leganés B en su campo. Fruto de ello y de una recuperación con pase en largo a Diego, Antonini tuvo que agarrar claramente de la camiseta al jugador local lo que supuso ver una tarjeta amarilla a los dos minutos de partido. Inicio del partido y el central argentino amonestado. El juego vigués parecía claro desde el inicio, balones en largo a Youssef y que se pelease con Ofoli Quaye por una buena posición que le dejase cara a cara con el meta Valero. El Leganés B explotaba su velocidad con peligro como en el minuto 11 cuando Diego controlaba un balón en profundidad de Álex y su disparo algo defectuoso lo despejaba el cafetero Johan en la frontal de la línea de gol. O @CoruxoFCoficial perdeu unha gran oportunidade de dar un paso firme cara aos postos de playoff



Perdeu 1-0 no feudo dun @CanteraPepinera que os adianta na táboa



Malia xogar dende o 65' cun máis, non atoparon o empate. A máis clara, de @YoussefAlWatani, topou co traveseiro pic.twitter.com/6qMEvjWi5o — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) 9 de abril de 2022 El propio Johan realizó una espectacular jugada personal dos minutos después y tras regates y fintas era derribado en falta por Aymane que vio además la tarjeta amarilla. La falta en la frontal del área terminó con un disparo de Chiqui fuera. Jacobo Trigo se mostraba muy activo entre líneas, habilitando a Youssef y sumándose al ataque, dando opciones ofensivas a los vigueses. A la media hora de partido, el Coruxo se encontraba cómodo en el césped y era el Leganés B el que fallaba en el juego, permitiendo a los verdes tocar el esférico con rapidez y sin complicaciones. En el 36, contra viguesa que culminó con un disparo de Johan en el balcón del área grande algo desviado a la derecha de Valero. Estaba el Coruxo rozando el tanto pero le faltaba que los disparos fuesen entre los tres palos. La primera parte terminó con un disparo de Mateo que se marchó un poco alto del larguero de Valero. La desgracia para el conjunto vigués llegó en el 51 cuando una jugada trenzada por el filial blanquiazul no era despejada por la zaga visitante y Diego sin marcaje disparaba raso a la izquierda de Alberto que sólo pudo acompañar con la mirada el tanto madrileño. Pudo llegar el empate pronto, a los tres minutos con un córner rematado por Dani de cabeza cruzado al palo cambiado del portero o en la jugada siguiente en el mano a mano de Garci con Valero que el portero le sacaba con los pies en boca de gol. También pudo sentenciar el Leganés B en el 56 cuando Camacho abría a Álex que se quedaba solo tras resbalón de Johan y su disparo colocado a la escuadra izquierda se marchaba fuera por milímetros. Otra vez Valero tuvo que intervenir en el acoso del Coruxo despejando de puños un disparo franco de Chiqui desde dentro del área. No dudó Jacobo Montes en mover ficha y un triple cambio vaticinaba una revolución en el equipo verde. La entrada de Martín Rafael, Jacobo Trigo y Álex Ares encerró al Leganés B en su campo, que se defendía férreamente del empuje visitante. En el 64 el Leganés B se quedaba con un hombre menos con la expulsión por doble amarilla de Aymane que cortó con la mano una contra viguesa y que daba media hora de esperanza verde para puntuar. El dominio fue abrumador, pero sin apenas remate y así el Leganés pudo cuidar de ese gol de ventaja. Ficha técnica Leganés B: Sergio Valero; Rubio (Joserra 36’), Alba, Ofoli Quaye, Camacho; Aymane, Caio Lopes (Óscar 60’); Álex (Lalo 70’), Rentero, Luis Forcén (Borona 60’); Diego (Samed 70’). Coruxo: Alberto; Johan, Lucas, Antonini (Martín Rafael 57’), Manu; Dani (Borja Domingo 76’); Garci (Jacobo Trigo 57’), Antón de Vicente, Mateo, Chiqui (Álex Ares 57’); Youssef. Goles: 1-0 (51’): Diego. Árbitro: Paradas Mazuela (andaluz). Amarilla a Diego, Valero, Samed, Joserra; Borja Domingo, Youssef y Antonini. Roja al local Aymane (2, 64’). Incidencias: Instalación Deportiva Butarque. Unos 380 espectadores con cerca de 60 aficionados coruxistas.