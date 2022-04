Se acaba la Fase Regular para un Celta Zorka Recalvi que logró el objetivo de certificar la permanencia en la categoría, consiguiendo el premio de la clasificación para la segunda fase, la que decidirá el nombre de los cuatro equipos que pelearán por la segunda plaza de ascenso a la máxima categoría.

El equipo entrenado por Cristina Cantero viaja hasta Cataluña para medirse a un Advisoria Mataró Maresme que la próxima temporada no seguirá en la categoría, al logran tan solo tres victoria en los veintinueve partidos disputados.

Un partido que ni a viguesas ni a catalanas le sirve para nada. Una falta de objetivos que, sin lugar a dudas, puede beneficiar al espectáculo, y los aficionados podrán ver un gran partido.

Lo importante, además de una intrascendente victoria, es que ninguna jugadora se lesione y todas finalicen el partido sin contratiempos, pensando en la eliminatoria del próximo fin de semana, en donde el equipo se jugará sus opciones de meterse en la “Final a Cuatro” por el ascenso.

Para el equipo céltico, el interés de esta última jornada de la fase regular está en conoce el nombre del equipo con el que se enfrentará en la eliminatoria de clasificación. Al quedar en octava posición, el Celta Zorka Recalvi se enfrentará al tercer clasificación, posición que en estos momentos ocupa el Recoletas Zamora.

Es evidente que el interés está por arriba, ya que el rival de las célticas sale de estos tres equipos, Jairis, Zamora y Alcobendas, aunque a la fiesta también se podría añadir el Fundación Raca.

Todo apunta a que el posible rival del Celta Zorka Recalvi en la eliminatoria de clasificación saldrá del enfrentamiento que en Granada disputan el Fundación Raca y el Recoletas Zamora. Los dos equipos necesitan la victoria para cumplir sus objetivos, por lo que puede pasar de todo y es complicado aventurarse a adelantar un rival.

Lo malo de esa eliminatoria es que el equipo céltico no tendrá el factor cancha a su favor, por lo que el primer partido se disputará el próximo fin de semana en el pabellón de Navia. Al no ser un play off, la eliminatoria se resolverá por la diferencia de puntos, de ahí la importancia de hacer un buen partido en el pabellón de Navia.

Cristina Cantero desplazó a todas sus jugadoras a Cataluña para disputar este último encuentro de la fase regular ante el colista de la competición. Es muy posible que la entrenadora viguesa aproveche el encuentro para seguir preparando la eliminatoria, independientemente de no conocer el rival con el que se enfrentará. Cantero quiere que todas la jugadores llegue a estos dos partidos en la mejor forma posible, ya que nadie quiere que la temporada finalice a finales del mes de abril. No obstante, y de lo que no cabe duda, es que el play off de clasificación se antoja tremendamente complicado.