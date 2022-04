El Kaleido Universidade de Vigo, equipo sénior del Vigo R.C., ha arrasado en la Liga Gallega de rugby, con quince victorias, cero derrotas y un rotundo 45-17 en la final. A partir del 23 de abril afrontará la fase de ascenso. Deberá superar como mínimo tres eliminatorias para regresar a División de Honor B, categoría a la que renunció en 2020. Lo decidieron de consuno la directiva, que quería acentuar el factor canterano, y la plantilla, amateur, temerosa de asumir viajes en pleno estallido de una pandemia de características entonces desconocidas. Esas tres rondas no serán, sin embargo, los únicos obstáculos en el camino de retorno a las categorías nacionales. As Lagoas Marcosende ha perdido su homologación. La Universidade de Vigo, propietaria de la instalación, debería aprobar el proceso. La cuestión del campo se inscribe en una reclamación de mayor calado. El Vigo R.C. necesita un campo en la ciudad, que administre como propio, para gestionar mejor sus categorías inferiores e intensificar su progresión.

Las instalaciones deportivas de Vigo han mejorado en las últimas décadas en lo específico de pabellones y campos de fútbol. Concello, Diputación y Federación Gallega de Fútbol han invertido en la modernización de esas infraestructuras. Siguen sin colmarse, sin embargo, demandas históricas de otros deportes. El atletismo olívico malvive en las viejas pistas de Balaídos, cuya reforma pactada en 2009 se paralizó con el cambio de gobierno en la Xunta y que desde entonces ha estado enredada en el conflicto institucional –se supone que en el futuro inmediato la Xunta habilitará un módulo cubierto en el Ifevi y que el Concello asumirá la remodelación de las pistas–. El Trasnos de béisbol sigue viajando al campo coruñés de Acea de Ama a disputar sus partidos como local después de que ninguna empresa optase al concurso municipal para construir un campo. Y el Vigo R.C. se reparte entre canchas que lo encorsetan.

As Lagoas Marcosende ha sido su hogar tradicional. El rugby en España tiene una fuerte vinculación universitaria. Los fundadores del propio Vigo R.C. lo concibieron mientras estudiaban juntos en León. Y el club ha estado ligado desde su creación a la Universidade de Vigo. La institución ha mostrado su apoyo mediante una aportación económica, que se ha ido reduciendo, y el usufructo de sus instalaciones.

La situación presenta inconvenientes. El Vigo R.C. debe compartir gimnasio y campo con los demás deportistas de la comunidad universitaria. Y As Lagoas está lejos del casco urbano. Carece además de comodidades para el espectador. Son peajes que lastran a un deporte como el rugby, que se esfuerza en arraigar como disciplina popular.

El equipo sénior ha seguido jugando allí sus partidos de Liga Gallega como jugó los de División de Honor y Honor B. El problema, ante un hipotético ascenso, es que la homologación de la Federación Española se ha perdido desde la renuncia a la plaza en 2020. Las especificaciones cambian cada temporada, pero habría que realizar tratamientos con herbicida y otras mejoras. A la Universidade de Vigo le correspondería tal decisión.

Sin luz artificial

El propio crecimiento del Vigo R.C. le ha apretado contra las costuras de As Lagoas. El club supera ya los 200 canteranos. La planificación de las actividades se complica. Desde hace un tiempo han podido emplear el campo de la ETEA, pero de manera limitada y sin luz artificial. La ETEA, en general, aunque de gran potencial, es otro nudo que Concello y Xunta no desatan. Abel Caballero prometió en 2011, con el ascenso a División de Honor –primero y único de un equipo gallego– que el Vigo R.C. dispondría de un campo. Ha habido reuniones periódicas y se han planteado opciones. Ninguna ha fructificado de momento.

“Nós estamos agradecidísimos á universidade. Dende o comenzo do clube estiveron aí apoiándonos”, matiza el presidente del Vigo, Xoán Martínez. “Agora temos nove equipos entre sub 6 y sub 18, con rapaces e rapazas en idade escolar. É moi difícil para nós progresar no proxecto. Por iso dende hai anos temos o apoio do Concello para un uso particular, puntual, en determinados horarios, do campo da ETEA. Pero necesitamos un campo na cidade para poder seguir crecendo. Temos centenares de fichas, que poderían multiplicarse por dous ou tres se tivésemos unha sede social con ximnasio, lugar de encontro e uns campos. Poderiamos traer torneos nacionais e internacionais ós que non podemos optar a día de hoxe. A nivel de infraestructuras necesitamos ese paso adiante”.

“O alcalde, dende hai una década, di que o Concello está detrás de nós e proveerá ese campo. Non da chegado. En todo caso confíamos en que chegará algún día. Eso non quere decir que non estemos agradecidos e que non queiramos estar como estamos actualmente nas instalaciones da Universidade de Vigo, que forma parte do noso ADN. Unha cousa non é sustitutiva da outra. Son complementarias. Ese é o punto no que estamos”, resume.