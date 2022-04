El pasado fin de semana se celebró en Castellón el Campeonato de España de lanzamientos largos. Destacó el éxito del técnico vigués José Manuel Hermida, cuyos atletas sumaron tres medallas: en martillo, el céltico Eric Méndez logró la plata sub 20 con un tiro de 61,59 m. Los bronces fueron para Marta Hermida en martillo sub 16 con 44,65 m. y para Paula Piñón en jabalina sub 20 con 41,82 m. Hubo además un oro para Pedro Santos (AVA) en la jabalina sub 20 con unos prometedores 59,24 m.