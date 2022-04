¿Puede ser sancionado Iago Aspas con un mínimo de cuatro partidos por sus críticas al arbitraje de Pablo González Fuertes? La respuesta es sí, aunque las pretensiones del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de castigar ejemplarmente cualquier censura a los arbitrajes no siempre han tenido el respaldo de los órganos disciplinarios de la propia Real Federación Española de Fútbol (RFEF) o, en su caso, del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), última instancia de la justicia deportiva.

No es la primera vez (ni será seguramente la última) que un futbolista se enfrente a la posibilidad de una sanción de entre 4 y 12 partidos por desaprobar una actuación arbitral. Así lo contempla el nuevo artículo 100 bis del Código Disciplinario de la RFEF, que reza: “La realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF; así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados”.

La sanción prevista para este tipo de comportamientos es de 4 a 12 partidos de suspensión y multas de entre los 601 y los 3.001 euros. Existen precedentes de futbolistas que han sido condenados. La mayoría han sido sin embargo exonerados, bien por los propios órganos disciplinarios de la RFEF, bien por el TAD. Y lo cierto es que este endurecimiento de los castigos contra jugadores, entrenadores o directivos por sus críticas hacia los árbitros está bajo sospecha por su posible colisión con el derecho de libertad de expresión protegido por la Constitución española.

También está en entredicho el hecho de qué manifestaciones pueden ser objeto de sanción y cuáles no porque también en esto ha habido un diferente rasero a la hora de imponer castigos. A los grandes no se les ha tratado igual que a los modestos.

El último precedente de esta nueva práctica ejemplarizante lo sufrió el futbolista del Getafe Cucho Hernández por sus críticas al árbitro extremeño Jesús Gil Manzano. El Comité de Competición le impuso al jugador colombiano una sanción de cuatro partidos de suspensión por censurar con penalti una acción en el área en un encuentro contra el Granada. “Hasta el árbitro sabe que no hubo penalti”, se quejó el cafetero, que mostró su perplejidad por el hecho de que el árbitro no fuese siquiera a verificar la validez de una jugada que presentaba muchas dudas. “Lo que me sorprende y nos sorprende a todos es que ni siquiera se tomó la molestia de ir a verlo en el VAR. El jugador tocó primero el balón y si él interpreta que la jugada es penalti, pero al menos fuera a verlo, perfecto, pero que no vaya y lo vea me parece sorprendente la verdad”, expuso. Hernández cumplió los cuatro partidos de suspensión que se le impusieron.

Algo bastante similar, aunque con diferente resultado, le ocurrió la pasada temporada al exentrenador del Cádiz Álvaro Cervera por quejarse de un penalti no señalado a favor de su equipo después de un partido contra el Granada. “Lo ha visto todo el mundo, pero hay tres personas que no lo han visto. La única explicación es que no lo han querido pitar”, lamentó. El Comité de Competición consideró que el comentario cuestionaba la honradez e imparcialidad del colegiado y suspendió al técnico por cuatro partidos. Aunque Apelación ratificó el castigo, el Cádiz pidió la cautelar y recurrió al TAD, que un mes después anuló el fallo.

En alguna otra ocasión ha sido el Comité de Competición el que ha archivado directamente el caso. Así ocurrió con las declaraciones de Gerard Piqué cuando dijo que “los árbitros pitan a favor del Real Madrid” durante una entrevista con un youtuber. Se pidió también una sanción para el defensa azulgrana, que Competición no estimó al entender que las manifestaciones del jugador constituían “un legítimo ejercicio del derecho constitucional a la libre expresión, al no cuestionar la honradez ni imparcialidad del árbitro, ni constituir una desaprobación de la actuación arbitral empleando un lenguaje que pueda ser calificado como ofensivo, insultante, humillante o malsonante”.

El Comité de Competición archivó igualmente los expedientes contra el extécnico del Barcelona Ronald Koeman por sus críticas al VAR tras el clásico y a los béticos Joel Robles y Manuel Pellegrini, por su censura al árbitro tras otro partido contra el Real Madrid.