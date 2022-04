Del noveno lugar al segundo en un largo viaje de cinco meses. El Barça ha culminado la caza del Sevilla, derrocándole como primer perseguidor del Madrid, aunque la distancia es demasiado considerable para augurar otro cambio de orden más arriba.

En ese futuro escenario de experiencias que anuncia el convenio con Spotify, en ese mundo digital ya presente, quien puso la música en el estadio fue el chaval más analógico y menos sofisticado. No hay mejor sonido en el estadio que el canto de un gol. No es una melodía, ni mucho menos un ruido.

El alarido común nunca suena desafinado y el estruendo escuchado anoche fue un grito coral, gutural, que no hizo justicia a la belleza de la pequeña y breve obra de arte elaborada por Pedri, el chico de Tegueste, que amarró los tres puntos tan necesarios para apuntalar la credibilidad del Barça en la Liga, igual como lo hizo en Europa.

En el campo del Galatasaray enhebró una jugada con dos amagos que revolcaron a dos defensas turcos. Ante el Sevilla repitió la acción tirando por los suelos a sendos rivales, con la dificultad añadida de estar más lejos de la portería, mediando un bosque de piernas y forzado a tirar un chut cruzado que salvara la inmensidad de Bono.

Si lo difícil no es llegar, sino mantenerse, como reza el axioma, al Barça todavía le aguarda un duro camino hasta el 22 de mayo, fecha de la última jornada. Tal vez el trayecto concluya antes si asegura su puesto para la Champions porque tanto le da, honor aparte, quedar segundo como cuarto. El Atlético sigue tan firme como siempre y el Betis no deja de creer en que se meterá entre los cuatro primeros.

Esas dificultades se las recordó el Sevilla, al que supera en el empate a puntos, aunque quedó la sensación de que fue la mala puntería propia la que influyó más en el ejercicio agónico de conservar el tesoro hallado por Pedri después de que Piqué cabeceara al larguero, Bono sumara varias paradas y Ferran siga reclamando clases individuales de ejecución en el remate. Pero el Barça ha crecido una barbaridad, desde que perdiera el 4 de diciembre ante el Betis y añadió un año más, y son 20, los que suma el Sevilla sin vencerle.

Ganar el sorteo de campo (y obligar al Barça a cambiar el lugar hacia el que suele atacar en el primer tiempo), un golpe que dejó conmocionado a Busquets y varias posesiones largas brindaron al Sevilla cierta estabilidad, además de su repoblamiento defensivo.

Intentó el once hispalense masticar el juego más como una estrategia para desactivar al Barça que con voluntad verdaderamente dañina. Desestimó situaciones de ventaja en las contadas ocasiones que superaba la presión azulgrana, la única virtud azulgrana que pervivió del Bernabéu hace dos semanas, y cuando quiso ser profundo, le atenazaron las prisas

El efecto del clásico se había diluido. A pesar de que Xavi alineó al mismo once, con la salvedad de la entrada de Dani Alves, el gran sacrificado del clásico, en lugar de Eric. Araujo no dejó en mal lugar a Xavi, que le considera uno de los futbolistas «trascendentes» y le mantuvo en el once.

Cierto es que el Sevilla se defendió mucho mejor que el Madrid, cerrando con eficacia los espacios interiores a costa de dejar a Rekik mano a mano con Dembélé.

El plan tenía una base, contrastada la irregularidad de Dembélé, que no se desesperó a medida que sumaba centros sin remate y tiros bloqueados por los defensas. Dembélé reclamó el balón más y más con el propósito de redimirse y evitar la sustitución a la que parecía encaminado. Amenaza que pendía sobre Aubameyang, aislado y poco activo, e incluso Ferran.

El defecto del Barça residió en la mermada creatividad de sus interiores. Frenkie buscó más las llegadas al área que la combinación del juego. Pedri tardó en tomar las riendas y la aparición del genio de la lámpara se notó. Hasta el público coreó su nombre en la segunda jugada distintiva que aportó. La tercera la empezó y acabó él y fue la definitiva para encender la aplicación a todo volumen.