Se acabó la maldición del tenis español masculino en Miami. Carlos Alcaraz logró lo que no habían conseguido antes ni su ídolo Rafael Nadal, en cinco ocasiones, ni David Ferrer, Carlos Moyà y Sergi Bruguera desde la creación del torneo en 1985. Solo Arantxa Sánchez comparte palmarés en el torneo femenino (1992-93).A los 18 años y 11 meses el tenista de El Palmar hizo historia y conquistó su primer gran torneo después de vencer al noruego Casper Ruud por 7-5 y 6-4.

Un triunfo que convierte al genial murciano en el campeón más joven en ganar el título en Miami, superando a un tal Novak Djokovic que tenía el récord desde 2007, y en el tercer jugador en lograrlo en un torneo de categoría Masters 1.000, con 18 años y 11 meses, después de Michael Chang que lo logró en Toronto (1990), con 18 años y cinco meses, y del mismo Nadal que lo hizo en Montecarlo (2005), cuando solo tenía 18 años y 10 meses. La victoria le sirvió para ganarse el respeto del tenis mundial.

Y uno de los primeros en felicitar su éxito fue Rafael Nadal a través de las redes sociales. “Muchas felicidades Carlitos por tu triunfo histórico en Miami, el primero de tantos que van a venir, seguro”, le dijo el mallorquín que siguió el partido desde Manacor, dónde se recupera de su lesión en las costillas que le impedirá jugar en Montecarlo y Barcelona.

La final no empezó para “disfrutar” como quería Alcaraz y como acabó. Cedió los tres primeros juegos a Ruud. El noruego se mostró contundente y rápido para dominar y tomar una ventaja de 4-1, con errores del jugador murciano y dominando el marcador hasta el 4-1.

Alcaraz estaba tenso. No encontraba respuesta al juego de su rival. Pero Ruud jugó a conservar la ventaja, dejó de presionar con la agresividad con la que había salido y Alcaraz no lo desaprovechó. Rompió el servicio del noruego dos veces para colocarse 5-4. Y, después de una hora, consiguió cerrar el primer set a su favor, ante la mirada de Juan Carlos Ferrero, que viajó para ver la final en directo, después del fallecimiento de su padre Eduardo.

“Nadie escapa a Alcaraz”, era el texto que se leía en un cartel que mostraba una aficionada en las gradas, jugando con las palabras y el lema de la prisión de Alcatraz. Y sobre la central del Hard Rock Stadium tampoco Ruud pudo evitar salir vivo ante el español.

Alcaraz ya no dio opción. Hizo dos breaks para adelantarse 3-0. Estaba lanzado y aunque cedió su saque a un Rudd que hizo un último esfuerzo para acercarse hasta el 3-2, el noruego ya no pudo más. Pagó el esfuerzo. Tuvo que pedir la presencia del fisio por problemas en la cadera y aunque, después aguantó con su saque, Alcaraz solo cedió dos puntos con su servicio para certificar la victoria con una volea en la red tras 1 hora y 52 minutos de partido, lanzarse sobre la pista y correr a la grada para abrazarse a un Ferrero que no podía evitar las lágrimas de emoción. “Es increíble compartir esto contigo”, le decía emocionado en la entrega de premios.

Alcaraz ha entrado por la puerta grande en el circuito. Una progresión meteórica desde que ganó su primer título en el pasado julio en Umag (Croacia), convirtiéndose en el campeón más joven del Masters-sub 21, celebrado en Turín en noviembre de 2021, y este año ha encadenado su primer torneo de categoría 500, que ganó en Río en febrero, y ayer su primer Masters 1.000, en Miami, para sumar 1.000 puntos que le lanzan a la 11ª plaza mundial y le colocan segundo en la carrera del año al Masters de Turín, solo superado por Nadal.