Histórico. Las dos selecciones femeninas de Galicia competirán juntas por primera vez en una fase final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Los dos equipos vencieron al Extremadura en la tercera jornada de la primera fase disputada en Pastoriza y ya esperan rivales en la lucha por el título nacional.

La Selección Gallega sub 15 ha certificado el billete para disputar una fase final por el título del Campeonato de España por primera vez en la historia. El conjunto dirigido por Vicky Vázquez, tras vencer en la jornada inaugural a Canarias (3-1), goleó este domingo (4-0) al Extremadura para tumbar la puerta de la gloria y plantarse en la lucha por el título nacional.

La selección gallega sub 17 no quiso ser menos de la sub 15 y además certificó el billete para el Grupo Oro de la fase final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas tras imponerse por 5-0 a Extremadura.