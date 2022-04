El AD Carballal no pudo despedirse de su afición con un triunfo y cayó derrotado ante el Unión Financiera, en un partido en el que el equipo local no contó con sus juveniles, que este fin de semana jugaron la Final Four Juvenil en el pabellón de O Gatañal. El Unión Financiera salió muy enchufado y logró romper el partido muy pronto, con rentas de hasta cinco goles. Al descanso 11-16. En la segunda parte, el conjunto asturiano aumentó las distancias y las locales recortaron subiendo la intensidad en defensa, pero no fue suficiente para ganar.

Ficha técnica AD CARBALLAL: Inés López (3), Uxía Alonso, Antía Seijo (8), Area Martínez, Patricia Mallo (1), Daniela Carranza (1), Lara Fabián (1), Lidia Portela, Sara Román (3), Xulia Pereira, María Pereira (6), Carla Caride, María Álvarez (1), Laura Carracedo (2). UNIÓN FINANCIERA: Ana González (4), Isis Tata, Camila Belén (7), Alba LaFuente, Sara Fernández (2), Inés González (2), Jana Pinilla, Paula Fernández (12), Candela Cuesta, Fany Monros (3), Laura Pérez, Henar Gago, María Garabaya. ÁRBITROS: Aníbal Diego Montes y Mikel Elvira. Excluyeron dos minutos a Sara Román y Daniela Carranza, por el AD Carballal y a las visitantes Inés González (2) y Fani Monros. PARCIALES: 1-4, 2-6, 5-7, 6-8, 8-12, 11-16 (descanso), 14-18, 16-21, 18-24, 22-26, 23-28, 26-30 (final). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 25ª jornada de la División de Honor Plata Femenina, disputado en el Pavillón Municipal de Candeán.