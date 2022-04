Lothar Matthaus desenroscó la bola con parsimonia, sacó el papel, que leyó antes de desplegarlo, y exhibiendo una enorme sonrisa pronunció el nombre de su país: “Alemania”. La Maanschaft será rival de España en el grupo E. El coco del bombo 2, la heptacampeona del mundo, se cruzará en el camino de los de Luis Enrique en el llamado ‘Mundial del desierto’. El único enfrentamiento entre dos campeonas del mundo en la fase de grupos enfrentará a españoles y alemanes el 27 de noviembre en el duelo estrella de la primera fase.

Al salir Alemania torció el gesto la expedición española y respiraron aliviados los cabezas de serie del resto de grupos, que evitaron al rival del segundo bombo que no quería nadie. “Creo que la mayoría de cabezas de serie, menos España, estarán contentos con el grupo que les ha tocado”, confesó minutos después el seleccionador inglés Gareth Southgate. Los alemanes sabían que alguna selección potente, salvo el anfitrión, se podía cruzar en su camino. Pero los de Luis Enrique eran, probablemente, a los que menos ganan tenían de encontrarse. Los últimos enfrentamientos no son de buen recuerdo para los teutones, que a la derrota en la semifinal del Mundial de 2010, 1-0 con aquel gol de Carles Puyol, suman derrotas como el 6-1 en la Liga de Naciones en 2020 con el hat-trick de Ferran Torres.

Neuer verbalizaba el disgusto alemán por el resultado del sorteo: “Tengo recuerdos negativos de España, pero creo que eso no nos pasará dos veces”. Mientras, el seleccionador germano, Hansi Flick, prefería poner el foco en Japón. “Es un grupo interesante. No es fácil, no sólo por España. Japón es un equipo que siempre está en los mundiales, tiene jugadores que juegan en la Bundesliga y en otras ligas europeas y tiene calidad”.

Por su parte, el seleccionador español, Luis Enrique, no mostró su contrariedad por el sorteo: “El cuerpo se me ha quedado como antes del sorteo. Estar ya es un premio. Nos enfrentamos a Alemania y del resto no conozco mucho. Está claro que es una potencia, pero somos España, 7ª del ránking y vamos a comernos el mundo. Competir contra nosotros es muy complicado y va a ser difícil derrotarnos. Nos puede ganar cualquiera y podemos ganar a cualquier selección. Ahora es momento de disfrutar y de ser optimistas con lo que viene”.

El de Qatar será el Mundial en el que se despidan Messi y Cristiano Ronaldo, cerrando así una era con esta última participació. El sorteo ha querido que España solo se pueda cruzar con Messi o Mbappé en semifinales o en la final, pero sí podría encontrarse antes con la Portugal, Brasil, Uruguay, Bélgica o Croacia.

Messi capitaneará su último intento por conquistar un Mundial y colocarse al nivel de Maradona. Y lo iniciará en el grupo C, junto a Arabia Saudi, México y Polonia. Su cruce sería con el grupo de la Francia de Mbappé, en el que debería ser segunda Dinamarca, ya que los otros rivales son Túnez y el ganador de la repesca que enfrentará en junio a Australia o Emiratos Árabes Unidos contra la selección de Perú.

Por su parte, Cristiano se enfrenta a un grupo exigente con la Uruguay de Luis Suárez y Araujo, Ghana y Corea del Sur. Cruzando después con Brasil, Camerún, Serbia o Suiza. Y ya sería después, en cuartos, cuando el exmadridista ya podría medirse a España, al ir por su lado del cuadro. Un duelo que se ha repetido en los últimos tiempos.

Entre lo más curioso del sorteo aparece el significativo peso geopolítico del grupo B, que lidera Inglaterra, donde se medirán Irán e Estados Unidos, y podría meterse Ucrania, en guerra estos días tras ser invadida por Rusia, que fue descalificada de las eliminatorias.

La FIFA también ha hecho públicos los premios en metálico que se llevarán las selecciones. La campeona del mundo se embolsará 38 millones de euros, por 27 que se llevará el segundo, 24 el tercero y 22 el cuarto. Serán parte de los 398 millones de euros que repartirá la FIFA en premios. Las selecciones que terminen el Mundial entre la quinta y la octava plaza percibirán 15 millones, 11 los que queden del noveno puesto al decimosexto, y ocho los que terminen entre el decimoséptimo y el último. Además, sólo por participar, cada selección va a recibir 1’3 millones en concepto de gastos derivados de los preparativos de la Copa del Mundo.