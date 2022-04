La presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness, ha pedido a la FIFA que “dé ejemplo” y sea líder ante “la necesidad de cambio” que demanda la sociedad. “Nuestros miembros exigen cambios, transparencia, quieren hacer oír su voz. No podemos ignorar esta necesidad de cambio y FIFA tiene que actuar y dar ejemplo”, ha asegurado Klaveness ante el 72º Congreso de la FIFA reunido en Doha, donde el viernes se sortearán los grupos del Mundial Qatar 2022.

Klaveness ha declarado que “este Mundial fue concedido en condiciones inaceptables y con consecuencias inaceptables”. “Deberíamos pensar en los heridos y los familiares de los fallecidos (...) A menudo me preguntan cómo es trabajar en un mundo de hombres. Siempre respondo: no, yo no trabajo en un mundo de hombres. El fútbol es de todos los niños y niñas del mundo”, ha continuado.

“No podemos tolerar empleadores que no garantizan la seguridad de sus trabajadores, ni líderes que no quieren acoger partidos de mujeres, ni que no protejan la seguridad de la comunidad LGTBI”, ha señalado la primera mujer que preside la federación de su país. En este sentido, Klaveness ha dicho que hablaba ante el Congreso en nombre de todos los países nórdicos. “La FIFA tiene que dar ejemplo, tiene que liderar”, ha subrayado tras recordar que el organismo “dudó” antes de reaccionar con sanciones a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. “Los estadios estarán vacíos si ignoramos la urgencia de este momento”, ha añadido.

Tras Lise Klaveness, quien ha pedido la palabra ha sido el presidente de la Federación de Honduras, Jorge Salomón, que ha respondido a la presidenta de la Federación de Noruega diciendo que no era el lugar para hacer este planteamiento: “No es el foro para discutir estos temas. Esto es futbol, no podemos desenfocarnos”.