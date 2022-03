Al Kiap se le ha amargado la fiesta. El gimnasio vigués celebraba la clasificación de dos de sus miembros para el Campeonato del Mundo de Poomsae, que se disputará del 21 al 24 de abril en la ciudad surcoreana de Goyang. Una pareja peculiar en su mezcla biográfica, aunque igual en su dedicación: Lucas Yelo Apalomera, recién entrado en la adolescencia, y Óscar Rey Villar, de 62 años. Ambos lideraban el escalafón tras las pruebas del calendario nacional. La Federación Española, sin embargo, decidió organizar una última cita eliminatoria y solo Lucas ha superado la criba. A Óscar se la ha roto esa ilusión otoñal, por la que había tanto había trabajado durante tres décadas. Le ha escrito a la Española manifestando su malestar con “el procedimiento poco transparente, errático y decepcionante que se ha seguido”. Alfonso Guedella, fundador y director del Kiap, enmarca la maniobra federativa dentro de la larga guerra que su presidente, Jesús Castellanos, mantiene con la Federación Gallega. Fuentes solventes confirman ese clima enrarecido, que ha conocido diversos episodios judiciales a lo largo de los años.

El conflicto institucional contrasta con la potencia deportiva de Galicia. Poomsae o pumses es la modalidad técnica del taekwondo, una coreografía de defensas y ataques que se ejecuta contra adversarios imaginarios. Al Mundial de abril, dentro de la representación española, acudirá casi una treintena de gallegos. Lucas Yelo estará entre ellos; Óscar Rey, no.

Ambos creyeron tener la plaza asegurado a comienzos de marzo. Tras dominar en Galicia, se habían coronado en el ranking español. En el caso de Óscar Rey, tras una prolongada y apretada contienda contra otros candidatos. Óscar, pese a lograr dos oros y dos platas durante el ciclo, llegó a la última prueba, el Open de Andalucía, obligado a puntuar para conservar el número uno. Se costeó el viaje a Jaén y la victoria pareció rentabilizárselo.

De lunes a jueves

Óscar Rey comenzó a practicar el taekwondo cumplidos los 30 años. Su rutina vital le había permitido incrementar las horas de entrenamiento en su madurez. Presencia habitual en las selecciones gallegas desde 2004, clasificarse para el Mundial era uno de sus grandes objetivos tras haber participado en el Europeo en 2021. Y aunque la Federación Española no le iba a financiar el viaje, ya que su categoría master 3 está excluida de las subvencionadas, al día siguiente del Open de Andalucía todo parecía certificado. El vigués comenzó a tramitar documentación, pasaporte y reservas de vuelo y hotel en Goyang. Gestiones realizadas mediante intermediación de la Gallega con destino y beneplácito de la Española. Óscar pensaba financiar los 2.000 euros de coste entre fondos propios, del Kiap y de patrocinadores.

Algo sucedió, sin embargo, entre ese lunes y el jueves de la misma semana. Ese día llegó un correo urgente de la Federación Española citando a Óscar el sábado en el CAR de Madrid, con gastos pagados. Aunque el vigués había superado en 9,85 puntos al siguiente clasificado en el ranking, se organizaba un control resolutivo en el CAR entre aspirantes al no haber ganado Óscar el Campeonato de España. La normativa consentía en tal caso la organización de una eliminatoria adicional para decidir el representante español.

–Los puntos que tenéis no valen de nada, el ranking que tenéis no vale de nada. Os jugáis todo a dos pumses aquí –les dijeron al llegar al escenario de la prueba.

A Lucas le sucedió lo mismo y logró superar ese examen tanto en individual como en trío. Competirá en ambas en Goyang. Óscar, en cambio, cometió un desliz en el segundo pumse de su actuación y ha quedado descabalgado.

“A Óscar lo han fastidiado por una décima. Se tuvo que jugar el Campeonato del Mundo por un capricho. Ha sido una jugarreta. Nos han fastidiado a última hora, con todo preparado”, lamenta Alfonso Guedella. “No tenían que haberlo hecho. Se gastaron más en las confrontaciones en Madrid que lo que les hubiera costado el desplazamiento al Mundial”.

“Estamos superfastidiados, pero no podemos reclamar”, indica Guedella, que atribuye la postura de la Española al “enchufe” de otra comunidad. “La Gallega es una federación muy legal, que protesta por muchas cosas y que es campeona en muchas edades. A este campeonato se desplazarán 27 taekwondistas de aquí. Será por envidia o lo que sea, pero nos tienen debajo de una muela”. Lo lamenta especialmente por Óscar, que “iba a cumplir su sueño a los 62. Lleva diez años trabajando como un descosido y era su ilusión llegar arriba del todo. Ahora ha tenido este fastidio”.

Una emotiva carta

Aunque la reglamentación ampara a la Federación Española, sin más posibilidad que la resignación, Óscar Rey ha decidido no quedarse callado y ha escrito una profusa y emotiva carta a la Federación Española, en la que detalla sus quejas y sinsabores. “No creo que ni la lean. Escribir es lo que me queda”, explica el veterano taekwondista.

“Después de un ciclo de meses y cientos de kilómetros, en Madrid, Asturias, Pamplona, nos lo tuvimos que jugar todo en dos minutos”, denuncia. Habría aceptado de mejor grado que los técnicos hubieran realizado la selección según sus propios criterios. “No reclamo el Mundial, digo que tienen que intentar cambiar las formas. Esto fue una moneda al aire. Fue una encerrona. De haberlo sabido, no me hubiera presentado. Tienes un mal día y toda la temporada se te va a hacer puñetas. No valen de nada campeonatos, dinero, tiempo...”.

A Óscar le está costando digerir todo lo que ha sucedido. “Me dan ganas de tirar la toalla”, admite, pero enseguida rechaza la rendición como alternativa: “Ha sido una desilusión pero sopesándolo, voy a seguir adelante y demostrar que no estaba arriba por casualidad. Al menos lo voy a intentar”.

Texto íntegro de la carta remitida por Óscar Rey a la Federación Española.

Estimada Comisión Técnica de la Federación Española de Taekwondo:

Escribo esta carta desde la reflexión y el análisis de todos los acontecimientos ocurridos en los últimos días con respecto a la selección de los competidores que asistirán el próximo mes de abril al Campeonato del Mundo de Corea. Y lo hago con un único y claro objetivo: expresar mi malestar no con el resultado, sino con el procedimiento poco transparente, errático y decepcionante que se ha seguido.

Durante toda esta temporada he tenido el orgullo de participar de forma íntegra en el ciclo de competiciones que se exigía para poder optar al Mundial y de hacerlo, además, con la satisfacción de conseguir lo que a mis 62 años me parecen unos muy buenos resultados:

- Oro en el Open de Pamplona.

- Oro en el Open de Avilés.

- Oro en el Open de Pontevedra.

- Plata en el Open de Madrid.

- Plata en el Campeonato de España.

- Oro en el Open de Andalucía.

Un ciclo de competiciones con numerosos campeonatos a los que todas y todos los competidores asistimos invirtiendo no solo mucho tiempo, sino también recursos. En mi caso, además, cada viaje refleja toda mi dedicación y el amor que siento por este deporte, especialmente por los pomsaes. Como competidor que lleva muchos años recorriendo la geografía española y dejándose la piel en cada encuentro, me he sentido tremendamente decepcionado y agraviado por cómo se ha llevado a cabo todo el proceso de selección, en el que se ha jugado con la ilusión de los deportistas no solo hasta el final, sino incluso después de haber hecho la elección de mundialistas. Un proceso injusto, poco claro y cambiante sin justificación que las personas que conforman las comisiones, técnicos, directivos… tienen la obligación de revisar y mejorar para evitar errores que, en este caso, pueden llegar a costar hasta las ganas de continuar en este deporte.

Les hago llegar de esta forma un malestar que a mi modo de ver es justo y que no es único, ya somos muchos los deportistas de todas las autonomías afectados. Ya no entro en la discriminación que supone el trato diferente que se le da a la categoría en la que compito, Master 3, sin apoyo económico por parte de la Federación y que supone que seamos nosotros los que además del tiempo y la pasión pongamos el esfuerzo, un esfuerzo económico, laboral y familiar importante para poder asistir a todos los campeonatos y Open para seguir puntuando y optar a una plaza al Europeo o al Mundial. Dicho esto, el trato personal que recibimos siempre por parte del equipo técnico, de fisios, directivos… ha sido siempre exquisito y no tengo más que elogios hacia todas y todos ellos. Aunque lo cortés no quita lo valiente.

En mi caso, lo valiente es que a pesar de haber iniciado los trámites para asistir al Mundial después de que me confirmaran la plaza, quedé fuera de un día para otro. Con casi todas las categorías muy justas en cuestión de puntos, sabíamos que la persona que ganara en el Open de Andalucía cerraría el ciclo de competiciones clasificándose para Corea. Todos vamos al sur con muchas ganas, kilómetros y horas invertidas porque creemos en lo que hacemos. Yo, además, me llevo un extra de ilusión porque tenía un sueño al alcance de la mano. Y gano la medalla de oro. Me clasifico por puntos para el Mundial y veo que todos los sacrificios que he hecho, no solo esta temporada sino a lo largo de los años, han merecido la pena y que mi sueño se ha hecho realidad.

Luego los hechos pasan de forma casi cómica. Domingo, estoy clasificado. Lunes, todo está en marcha. Mi federación manda la documentación, el pasaporte…; la organización que lleva Laura Kim empieza a buscar vuelos, ver protocolos COVID de cada competidor, cuadrar habitaciones y yo ya tengo la mía asignada, con compañero incluido…; empiezo a buscar y apalabrar patrocinadores que me ayuden en esta aventura… Y el jueves llega lo bueno: la Federación Española que el sábado tengo que estar en el CAR de Madrid para una prueba de selección.

Miembros de la Comisión Técnica, según ustedes y el recuento hecho tras todas las competiciones, tengo sobre mi competidor directo 9,5 puntos de ventaja. Si estaba sorprendido por la convocatoria, imagínense lo que se me pasó por la cabeza cuando al llegar a Madrid nos dicen que nos jugamos el Mundial a una carta, que todo lo que hemos hecho hasta el momento no ha servido de nada, que los puntos acumulados por los Open y campeonatos ganados no cuentan. Nos lo vamos a jugar todo a dos pomsaes. Entiéndanme, toda la larga temporada me pareció una broma de mal gusto. No puedo entender cómo se puede jugar de esta manera con unos competidores que durante toda una temporada han demostrado con sus resultados de lo que son capaces y su calidad técnica. Adiós al fair play de golpe y porrazo. Es una mala jugada que no se puede hacer a aquellos que se dejan la piel en el tapiz.

Como sabrán mi categoría no fue la única que tuvo que enfrentarse a esta prueba final tipo examen sorpresa que el profesor se saca de la manga cuando le interesa. Cadete, junior… y Master 1, que decidieron no presentarse y no participar en este llamémosle teatrillo. Porque no cuenta el proceso establecido hasta el momento, porque se cambian las normas, porque no se es claro con el procedimiento… y al final en vez de tu trayectoria deciden los técnicos.

Tengo muy claro que me gané una plaza para competir en el Mundial. Después de cinco Open y un Campeonato de España con los resultados que me avalaban no perdí la plaza de forma limpia porque mis competidores eran mejores, me la arrebataron en un cara o cruz, como vimos en Madrid. Hecho profundamente de menos que no hubiera una valoración del equipo técnico, que creo que todo competidor a este nivel agradecería.

El equipo técnico y directivo conocen nuestra trayectoria deportiva, saben en qué momento nos encontramos de forma física, cómo estamos técnicamente, nuestros puntos ganados o perdidos. No se puede jugar un momento tan importante en la carrera deportiva de cualquier persona de la forma en la que lo hicieron ustedes, no se puede juzgar toda una temporada en un par de minutos. Son ustedes, equipo directivo, técnico… los que tienen que poner un poco de cordura y sentido común en todo esto, son ustedes los que tienen que marcar un procedimiento claro y justo y aplicarlo, no adaptarlo según las circunstancias. No se puede jugar con la ilusión de los deportistas de la manera en lo que lo han hecho.

Lo reitero una vez más, estoy totalmente en contra de que nadie se juegue una temporada a una ruleta rusa. Reitero aún así mi apoyo total a los árbitros presentes durante esa jornada, que considero que actuaron con justicia y que seguramente se vieron comprometidos e incómodos en muchos casos por hacerlos partícipes de esa ruleta rusa. Agradezco también todo el apoyo recibido durante este tiempo por parte de la Federación Gallega, especialmente después de los acontecimientos en la selección de participantes para el Mundial de Corea.

Creo que tanto como competidor como en la vida misma tengo buen perder, siempre que sea de forma justa. Por eso, insisto, con esta carta solo intento que las cosas cambien, que en la próxima ocasión ustedes lo hagan mejor y que se tomen con justicia y transparencia decisiones que nos afectan a nosotros, competidores.

A pesar de mi malestar estos días y de llegar incluso a plantearme tirar la toalla, seguiré dejándome la piel por este gran deporte que es el taekwondo, en el que nos enseñan unos valores en los que creo firmemente. Quiero dar también la enhorabuena a mi compañero de categoría, como ya hice en persona, y desearle la mayor de las suertes en Corea. Él es una víctima más de este proceso injusto.

Lo que les escribo son palabras que me salen del alma, fruto del dolor y la decepción de los últimos días, que confío en que se vaya difuminando con el tiempo.

Espero poder hablar todo esto con ustedes en persona cuando coincidamos en los próximos campeonatos.

A la espera de contestación, Un competidor que intentará seguir a pesar todas las circunstancias y demostrar por qué es cabeza de serie en su categoría, a la que estoy muy orgulloso de pertenecer.

Óscar A. Rey Villar