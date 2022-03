“Tú vida no la escribes con palabras. La escribes con acciones. Lo que piensas no es lo importante. Lo único importante es lo que haces”, había escrito Cristian Monroy Montenegro en su cuenta de Instagram. Sus acciones lo retrataron como una persona dedicada a su familia y amigos, que hoy lo lloran, y al deporte, por el que sintió pasión. Es profunda la conmoción que ha causado el fallecimiento del atleta popular vigués, de 48 años, que también había jugado a baloncesto en torneos olívicos. Cris, como era conocido por sus íntimos, murió el domingo mientras disputaba el I Trail do Nocedo, en Bueu. Miembro del equipo Ponteseca, con mucho bagaje en este tipo de pruebas, los primeros indicios, a la espera de los resultados de la autopsia, apuntaban a un golpe de calor sufrido en el kilómetro 17 de los 25 de que constaba la prueba. Cris, que trabajaba en la Armadora Pereira, tenía mujer, María José Fariñas Rivas, y dos hijos, Diego y Iago. Sus restos mortales serán incinerados hoy (13.00) en el tanatorio de Emorvisa, en Pereiró.

La Asociación por Beluso (Asbel) está aún asumiendo la triste noticia que ha marcado ese I Trail do Nocedo. La organización ha querido estar en todo momento al lado de la familia del corredor fallecido y durante las últimas horas ha recibido numerosos mensajes de apoyo y condolencia. Esta carrera se estrenaba este fin de semana y su futuro, de alguna manera, ahora queda en el aire. “Pero no es el momento de hablar de eso. Ahora mismo lo único importante es la familia de Cristian y queremos estar con ellos. Luego nos tomaremos una especie de periodo de luto y de reflexión”, se limitaba a manifestar ayer su presidente y uno de los máximos responsables del Trail do Nocedo, Marcos Torres. “Lamentamos profundamente la pérdida de la familia y estamos a su entera disposición”, añaden. La decisión de continuar o no con esta prueba deportiva se tomará más adelante y en el caso de que se retome hay una decisión que ya está tomada: nadie volverá a lucir el dorsal 28, que era el que tenía asignado en esta primera edición el corredor fallecido. “Pase lo que pase será siempre de Cristian y no lo portará ningún otro participante. No es comparable a la desgracia vivida, pero consideramos que debemos y queremos acordarnos siempre de Cristian”, explican. La asociación dedicó seis meses a organizar al detalle el I Trail do Nocedo, que contaba con una prueba de 25 kilómetros y otra de 15, y durante la jornada del domingo contaba con hasta un centenar de voluntarios, de los cuales unos 70 estaban desplegados en los montes por los que discurría el trazado. El operativo incluía un dispositivo sanitario con dos ambulancias, una de ellas medicalizada. “Solo podemos agradecer enormemente todos los trabajos realizados por nuestros voluntarios, miembros de Protección Civil de Bueu y Cangas, ambulancias y Policía Local para intentar salvar la vida a Cristian”, destacan.