Borja Jiménez, entrenador del Deportivo de la Coruña, lamentó el tempranero gol de Fabricio, que a su juicio fue determinante para que el conjunto herculino no se llevase ningún punto en el derbi ante el filial celeste. “Por cómo se produce, creo que nos ha penalizado demasiado el inicio de partido, donde hemos encajado rápido. Pese a ello, hemos sabido salir del golpe, hemos tenido alguna situación muy clara con Quiles y la situación de Aguirre que está Mario solo. Hemos encontrado el juego y empatamos más tarde de lo que merecíamos”, apuntó el técnico.

Jiménez se quejó de la expulsión de Quiles por doble amarilla poco después del tanto deportivista. ““El jugador dice que tropieza, no he visto la imagen. Conocemos a Quiles y no es habitual. Entiendo que no sea penalti, pero de ahí a que lo quiera engañar… y más cuando perdona la segunda amarilla al central en un penalti. Son cosas incontrolables”, comentó el míster de Ávila.

La derrota, la quinta del Deportivo en la segunda vuelta, no cambia el objetivo que tiene su entrenador, que no es otro que el de lograr el ascenso a Segunda División de manera directa. “Nuestro objetivo parece utópico, pero sigue siendo intentar ser campeones. Lo vamos a intentar hasta el último segundo del último partido que haya posibilidades reales. No vamos a dejar de intentarlo. Tiene que ser así. Tenemos la capacidad de poder dar la vuelta a la situación”, aseguró.

Jiménez también se mojó sobre la tangana final entre jugadores de ambos conjuntos. “Tengo poco que opinar por cómo se han comportado. Hay que saber ganar y perder. Es un tema suyo. En la victoria y en la derrota hemos sido educados y lo seguiremos siendo”, zanjó.