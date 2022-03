El Rápido de Bouzas siempre ha utilizado a su favor el Baltasar Pujales dadas sus peculiaridades, pero cuando es el equipo rival, quien afronta el partido con una defensa de cinco,y a los cuatro minutos de juego se adelanta en el marcador, la historia cambia de forma radical. El plan del Noia se cumplió muy pronto, con lo que quedaba lo más difícil. Los primeros cuarenta y cinco minutos fueron un monólogo con el Rápido teniendo posesión del balón, llegando a la frontal del área, pero se perdía a partir de ahí. Tras el paso por los vestuarios, el guión del encuentro no varió. El Rápido seguía con la posesión de balón y se acercaba, ahora daba la impresión que con un poco más de profundidad. De Dios no tardó mucho tiempo en meter en punta de ataque a Adrián Rodríguez acompañando a Gastón Cellerino, pero el gol no llegaba. La entrada de Adrián Rodríguez fue providencial, ya que en el segundo balón que toca logra el empate. El partido entraba en una dinámica diferente, con un Rápido que comenzaba a confiar más en sus posibilidades. A quince minutos para el final llegó el tanto de la victoria, con un potente disparo de Lede desde la frontal. Un gol que sirvió para abrir la lata y que le permitió a los aurinegros lograr una victoria que les permite soñar con la fase de ascenso.

Ficha técnica Rápido de Bouzas: Álex Vila; Adrián Gómez, Aram, Iago, Abal; Ibra; Javi_Otero, Lede, Álex Rey (Sanabria, minuto 90), Millán (Adrián Rodríguez, minuto 57) y Cellerino (Salgueiro, minuto 83). Noia: Fedello; Tino, Lugo,_Rivas, Brais, Jacobito (Hugo, minuto 68); Miguel; Freire (Carro, minuto 80), Alfonso (Toral, minuto 80), Elier y Jesús. Goles: 0-1, minuto 4: Jesús. 1-1, minuto 63: Adrián Rodríguez. 2-1, minuto 75: Lede. 3-1, minuto 87: Álex Rey, de penalti. Árbitro: Abel Bruzos, auxiliado por Álvaro Balín y Xavier Rebolo. Amonestó a Cellerino, Álex_Rey y Adrián Rodríguez por el Rápido y a Tino, Miguel, Jacobito, Rivas y Elier por el Noia, y a su entrenador. Incidencias: Encuentro disputado en el Baltasar Pujales de Bouzas.