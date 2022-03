El Frigoríficos se despide con la cabeza alta

El sueño del Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro en la fase final de la Copa del Rey llegó hasta las semifinales. Los cangueses se toparon con el muro infranqueable del F.C.Barcelona, un equipo prácticamente inexpugnable en la competición doméstica. Al menos sobre la pista porque una posible alineación indebida ante el Anaitasuna estuvo a punto de privar al campeón de la semifinal. Ayer ganó 36-28 a un Balonmán Cangas que no bajó los brazos en ningún momento y que intentó desplegar sus armas ante su todopoderoso rival.

El equipo entrenado por Nacho Moyano se despide del premio de jugar la Copa del Rey con la cabeza alta. Y lo que es más importante, con la impresión de haber recuperado sensaciones de cara al tramo decisivo de la Liga Asobal, donde deberá amarrar la permanencia. Los cangueses ayer volvieron a contar con el apoyo incondicional de sus aficionados, que se dejaron sentir en las gradas del pabellón de Antequera.

La semifinal arrancó con intensidad y con los dos equipos enchufados, cada uno intentando llevar el encuentro a su terreno. El F.C.Barcelona, plagado de estrellas, buscaba un juego veloz y sin pausa, prácticamente eléctrico. Por su parte, el Frigoríficos apostaba por un ataque posicional para minimizar el riesgo de pérdidas y para madurar el juego hasta encontrar el camino hacia Leo Maciel, que ayer volvió a erigirse en una de sus bestias negras. No obstante, eso no le impidió aprovechar las ocasiones que tuvo para salir raudo al contragolpe con Dani Fernández.

Un gol desde los siete metros del propio Dani Fernández en el minuto siete de partido le sirvió al Cangas para disfrutar de su única ventaja (4-5). La afición canguesa coreaba el “¡Sí se puede!” desde la grada malagueña y Javi Díaz estaba inmenso en la portería.

Esa igualdad se mantuvo hasta el filo del minuto 20, con un Cangas firme en defensa y con pocos errores en la faceta ofensiva. El Barcelona de Antonio Carlos Ortega dio entonces su primer hachazo. Después de que Lucas Aizen anotase el 9-8 se pasó en apenas cinco minutos a un resultado de 14-8, con un parcial de 5-0 que obligó a Moyano a solicitar su segundo tiempo muerto. En esos últimos minutos el Cangas arriesgó y jugó sin portero en ataque, buscando superioridades de cara al gol. Al descanso se llegó con un marcador de 17-11.

El Frigoríficos intentó apurar sus opciones en el arranque del segundo tiempo, aunque el Barcelona consiguió imponer un ritmo trepidante gracias a la espectacularidad de Dika Mem y al acierto de Fabregas, Cindric o un infalible Aleix Gómez desde el punto de siete metros (siete de siete).

Antes de llegar al minuto 35 los azulgrana conseguían la que era su máxima renta hasta el momento, con una diferencia de ocho tantos (20-12). Bajar los brazos y rendirse no forma parte del ADN del Cangas, que decidió quemar sus naves. Con una defensa abierta, con Dani Fernández como avanzado, y jugando en casi todas las acciones de ataque sin portero el Frigoríficos intentó reducir diferencias.

El encuentro se convirtió en un trepidante ida y vuelta, en el que el Cangas conseguía anotar pero en el que cualquier error dejaba desprotegida su portería. Un gol de Ali Zein a diez minutos de la conclusión significó la máxima diferencia para el Barcelona (30-20). El Cangas siguió intentándolo bien dirigido por Brais González y con su capitán, Juan Carlos Quintas, anotando cuatro goles en ese tramo final.

El resultado definitivo fue un 36-28 que deja buenas sensaciones en el Frigoríficos del Morrazo, que ahora ya se prepara para recibir el próximo fin de semana al Bada Huesca en la Liga Sacyr Asobal. Dani Fernández se llevó el premio como mejor jugador del partido (MVP) tanto en los cuartos de final ante el Ademar León como en la semifinal de ayer ante el Barcelona.

El equipo cadete del Cangas, el Pizzería Baratto-Luceros también se despidió ayer de la Mini Copa ante el Barcelona, con una derrota 16-33.

FICHA TÉCNICA F.C. Barcelona (36): Maciel (1), Janc, Mem (4), Petrus (1), Fabregas (5), N’Guessan (2), Ángel Fernández (2) –siete inicial– Áleix Gómez (8,7p), Cindric (2),Makuc (4), Langaro (1), Ben Ali (2), Ali Zein (2), Richardson (2) y Pérez de Vargas (ps). Frigoríficos del Morrazo (28): Javi Díaz, Jenilson (4), Gayo, Dani Fernández (5, 1p), David Iglesias (4), Rubén Soliño (1), Alberto Martín (4) –siete inicial– Quintas (4), Menduíña (2), Nacho Salgado (1), Asensio (1), Simes, Brais, Santi López (1), Aizen (1) y Forns (ps). Marcador cada 5 min.: 3-3, 5-5, 8-7, 10-8, 14-9, 17-11 (descanso), 20-13, 26-19, 29-20, 32-24 y 36-28. Árbitros: Sebastián Fernández y Alberto Murillo. Excluyeron por el Barcelona a Fabregas y N’Guessan y por el Cangas a Fernández, Aizen y Asensio. Incidencias: Semifinal de la Copa del Rey disputada en el pabellón Fernando Argüelles de Antequera ante unos 2.500 espectadores

Una semifinal en el aire por una queja por alineación indebida ante Anaitasuna

El rival del Cangas ayer era más que previsible, pero estuvo a punto de haber una campanada. El F.C.Barcelona ganó 35-32 al Anaitasuna en su partido de cuartos de final, aunque el partido acabó horas más tarde del final del tiempo reglamentario. El conjunto navarro presentó una reclamación por alineación indebida del Barça, que no habría presentado al menos dos jugadores en edad junior (entre los años 2001 y 2003).

La reclamación del equipo navarro finalmente fue desestimada a primera hora de ayer por el Comité de Competición. “Analizada la normativa reglamentaria aplicable, el Comité Nacional de Competición acuerda desestimar la reclamación formulada al considerar que no se ha cometido infracción alguna en la inscripción de los jugadores del F.C.Barcelona en el encuentro en virtud de lo previsto en el apartado II.C 5 en relación con el II.A 7 ambos de la NO.RE.BA 2021/2022”, señalaba en su comunicado. La explicación venía a ser que esa norma rige para la Liga Asobal, pero no en la competición de Copa del Rey. Anaitasuna disponía hasta las 10.30 horas de ayer para recurrir ante el Comité de Apelación y finalmente no lo hizo.

Es la segunda vez esta temporada que el Barcelona se ve inmerso en una circunstancia similar. La anterior fue en un partido aplazado de liga ante Torrelavega, en el que alineó a Ben Ali, que no formaba parte de la disciplina azulgrana cuando se tenía que disputar el encuentro. En ese caso el Barça reconoció el error y perdió los dos puntos.