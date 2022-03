“El pádel está en el mejor momento de su historia”

Sanyo Gutiérrez, uno de los mejores jugadores de pádel de la última década, comienza hoy en el Ifevi su tercera participación en el Vigo Open. En las dos primeras se llevó el trofeo a casa. Ahora vuelve con un nuevo compañero en un momento clave para este deporte a nivel mundial.

–Tercera visita a Vigo. En las dos primeras ediciones salió campeón del torneo. ¿Es una presión extra para intentar conseguir el tercer título?

–Sabemos que va a ser un año duro y lo que queremos es ser lo más regulares posible. Seguro que en un año tan largo como el que se avecina lo que se va a premiar es mantenerte en las últimas rondas, jugar finales… Evidentemente Vigo, no puedo decir lo contrario, se me da bastante bien. Me encantaría volver a ganar porque es un torneo muy bonito y que he disfrutado mucho porque es una ciudad en la que se vive mucho pádel.

–Vienen de ganar hace diez días en Reus. ¿Se consideran los favoritos?

–Cada torneo es distinto al anterior porque además sabemos que estamos todos en un nivel muy parejo y al final muchos partidos se deciden por detalles. Me encantaría ser favorito y ganar el tercer título en Vigo, pero hay que ser realistas y saber que las otras parejas están muy fuertes.

–En las tres ediciones en las que ha participado en Vigo ha tenido tres compañeros distintos (Maxi Sánchez, Belasteguín y Tapia). ¿A qué se debe?

–La gente que sigue el circuito no estaba acostumbrada a estos cambios porque antes las parejas duraban muchos años juntos, pero creo que es algo que va a pasar mucho más a menudo. No veo tan raro que haya cambios de compañeros. Esto es nuestro trabajo y a veces los aficionados piensan que solo nos estamos divirtiendo y no es así, yo tengo que buscar a mi mejor socio y así vamos moviéndonos. Evidentemente hay momentos en los que te das cuenta de que es necesario un cambio. Con Maxi, por ejemplo, tuvimos dos años muy buenos y creíamos que lo mejor era separarse para que no afectase a nuestra relación personal, mientras que con “Bela” sí que duró poco, aunque no era mi idea inicial pero fue una decisión suya porque según él no estaba a la altura para pelear por todo conmigo.

–Los mejores jugadores del ranking son españoles y argentinos. ¿El circuito es coto cerrado para los profesionales de otros países?

–Yo creo que se van a empezar a ver más jugadores de otros países. Evidentemente esto lleva un tiempo. En España el pádel lleva muchos años instalado, con el mejor circuito del mundo, y Argentina tira de jugadores de la época dorada que ahora son entrenadores… Ese mismo proceso tiene que pasar en otros países. Italia, Suecia y Francia ya están metiendo jugadores, pero para que puedan ganar títulos en el World Pádel Tour van a necesitar tiempo.

–En 2018 ocupó el primer puesto del ranking y ganó ocho torneos. ¿Ve factible volver a conseguirlo en un corto periodo de tiempo?

–Yo ya cumplí con mi sueño, que era ser número uno. Lo disfruté mucho y me encantaría volver porque me preparo para estar lo más arriba posible, pero sabemos que es algo que te exige estar siempre ahí. Ojalá podamos estar tanto yo como mi compañero, pero no es mi objetivo, sino que es ser competitivo y estar siempre en la pelea de los torneos.

–Se dice que el pádel es un deporte que no deja de crecer ¿En qué momento se encuentra?

–Está en el momento del gran paso. Hace años que estábamos ahí pero nos faltaba algo y creo que este año acaba de hacer el click y ahora hay que saberlo llevar. Estamos en el mejor momento de la historia de nuestro deporte.

–Es muy posible que pronto arranque un nuevo circuito independiente al World Pádel Tour. ¿Qué le parece?

–Va a haber competencia para todos los circuitos y los deportistas van a ir para el lado donde más les convenga a nivel profesional. Los jugadores han entendido que son los más importantes y hemos logrado una unión muy importante. Más allá del circuito que se juegue más adelante se ha logrado una unión de jugadores que hace años no existía. Si estamos todos unidos vamos a conseguir mejores cosas para el pádel.

–¿Es la solución?

–Todavía no hemos jugado ninguna prueba de un nuevo circuito. Si hemos decidido participar es porque creemos que se están haciendo las cosas bien pero hay que esperar a ver cómo sale todo.

–¿A qué debe aspirar el pádel? ¿Quizá a ser olímpico?

–No creo que sean tan importantes unos Juegos Olímpicos. Creo que hay que apuntar a los medios de comunicación, porque cuanto más salgamos mejor nos irá.