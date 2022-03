La Liga Linco (Liga Interna de Colegios), que el C. B. Seis do Nadal organiza con los niños y niñas de las escuelas deportivas, ha vuelto a celebrarse después de dos años de parón por culpa de la pandemia. Asistieron alumnos de CEIP Seis do Nadal, CEP Celso Emilio Ferreiro, CEP Doutor Fleming, CEIP Párroco Don Camilo, Colegio Labor, EDM Balaídos, EDM Navia, Colegio Amor de Dios y Colegio NS Esperanza.

Cerca de 200 jugadores y jugadoras de entre 6 y 12 años participarán este curso en la Liga Linco. La competición escolar, que se celebrará a lo largo de siete viernes de 16.00 a 18.00 horas en Navia, está dividida en dos categorías: minibásquet con ocho equipos y preminibásquet con diez equipos.Una decena de jugadores y jugadoras federados del Seis se encargan de arbitrar.