En su primer clásico en el Santiago Bernabéu como entrenador del Barça, Xavi Hernández sentó cátedra y confirmó que su Barça ha vuelto. Los silbidos al técnico egarense cuando se pronunció su nombre en la megafonía del coliseo blanco ya presagiaban los nervios y el temor, del todo justificado, que se le tiene al egarense. Xavi fue un técnico feliz tras la exhibición azulgrana, aunque incluso ganando de cuatro goles se enfadó en la banda porque no quería que sus futbolistas bajaran el pistón.

El Barça comenzó a ganar el clásico desde la pizarra de Xavi, más valiente que Ancelotti, inalterable al 4-3-3 y con una idea claramente ofensiva. "Estoy muy contento, satisfecho y feliz por lo que representa esta victoria para todo el barcelonismo, puede cambiar la dinámica del futuro", comenzó diciendo en rueda de prensa, para pasar a las cuestiones tácticas. "Buscamos las espaldas de los interiores del Real Madrid, tuvimos mucha personalidad y valentía. Les pedí a los jugadores que no perdieran balones tontos porque el Madrid vive de eso. Tuvimos el partido muy controlado, estuvimos muy bien en la presión alta, apretamos y recuperamos en campo contrario. Creo que fuimos muy superiores al Real Madrid, jugamos un partido muy completo y tuve la sensación de que podíamos haber marcado más goles", explicó el egarense.

Xavi insistió en todo momento en que "este es el camino, el proyecto y el modelo de juego perfecto para competir, nos lo hemos demostrado a nosotros mismos. Los jugadores están disfrutando en el campo, les pedimos que sean solidarios, que corran, trabajen y ayuden al equipo. Somos una familia en el vestuario".

"Hay que disfrutarlo"

Xavi admitió que "son tres puntos y no hemos ganado ningún título", pero a la vez también fue consciente de lo que supone golear en el Bernabéu. "Estoy muy orgulloso, muy feliz, es un día que tiene que disfrutar el barcelonismo. Últimamente no tuvimos muchas alegrías, sobre todo en los clásicos. Además de entrenador del Barça soy culé. Lo vamos a celebrar sin ninguna duda, hay un parón para descansar y disfrutar. Cuesta mucho ganar 0-4 en el Bernabéu y hay que disfrutarlo, me alegro mucho sobre todo por jugadores que estaban cuestionados", aseguró.

"No fue un partido perfecto, pero sí espectacular, dimos un golpe encima de la mesa, de decir que estamos volviendo", había dicho el propio Xavi en declaraciones a Barça TV.

"Este triunfo me refuerza mucho"

"Soy un entrenador novato y seguro que esto me refuerza mucho. No hay dudas, el Barça tiene que competir jugando de esta manera", admitió Xavi, aunque eso sí, puntualizó que "yo no necesito ninguna gloria, mejor que la tengan los jugadores y el barcelonismo en general. No lo siento una victoria personal, sino de grupo, de la familia del Barça".

"Me enfadé en la segunda mitad"

El grado de exigencia de Xavi es tan alto que no consintió perder balones peligrosos porque "íbamos 0-4, pero otro día puede ser más ajustado y que nos cueste el partido. Me tiene que molestar perder balones, me cabrea mucho. Si no hay exigencia no hay resultados. La primera parte fue excelente, pero en la segunda todavía podíamos haber jugado mejor en el último tramo. El respeto era poder marcar el quinto, el sexto...".

"Me recuerda al 1-2 de 2004"

Si a alguna victoria de las muchas importantes que tuvo Xavi como jugador le recordó la de su estreno en el banquillo fue "quizás al 1-2 de 2004, pero hay mucho trabajo por hacer. Hay que seguir trabajando".

"No descartamos nada, pero la Liga está difícil"

Pese al incontestable triunfo, Xavi admitió que ganar la Liga "está difícil, les hemos superado el goal-average y es importante, no lo tenemos que descartar, pero siguen siendo muchos puntos", concluyó el técnico azulgrana.