El punto logrado ayer por el Coruxo en el derbi ante el Pontevedra es de los que hay que valorar como muy positivo. Primero, porque te permite igualar a puntos con el equipo que marca el final de la lista de equipos que disputarán el play off de ascenso, y al que visitas el próximo fin de semana. Y en segundo lugar porque fue logrado en un partido en donde el rival dominó el juego durante sesenta minutos, fallando incluso una pena máxima con el empate inicial.

El equipo entrenado por Jacobo Montes lo pasó mal en su vuelta al campo de O Vao. El Pontevedra ejerció desde el primer minuto de juego una presión sobre la salida de balón de los vigueses que los bloqueó. Y es que cuando el Coruxo no tiene el balón lo pasa más, y ayer fue un claro ejemplo. Jacobo Montes se desgañitaba en los minutos iniciales pidiéndole a sus jugadores que abrieran el campo, pero el problema era que el balón le duraba muy poco en los pies.

A pesar de esta circunstancia, tampoco es que el Pontevedra estuviera demasiado acertado, ya que recuperaban el balón, pero cuando llegaban a la frontal del área viguesa se difuminaban y solo conseguían disparos aislados desde muy lejos.

Cierto es que tuvieron la ocasión de romper el partido muy pronto, a los once minutos, cuando al intentar despejar el balón, este golpea el brazo de Antonini. Uno de esos penaltis que podríamos definir como “tontos”, pero que no dejan de serlo. Brais Abelenda fue el encargado de lanzarlo, pero Alberto estuvo muy inspirado, adivinando la trayectoria y deteniendo el lanzamiento.

Poco más se esperaba de la primera parte, pero a siete minutos para llegar al descanso, Youssef aprovecha un centro desde la derecha del capitán, Antón de Vicente, para adelantar al Coruxo en el marcador. La efectividad se imponía al control.

Tras el paso por el vestuario, estaba claro que el Coruxo intentaría aguantar la salida en tromba de los granates. El problema fue que los vigueses lo intentaron retrasando líneas, con lo que el Pontevedra se creció. Adelantó líneas ya que los vigueses eran incapaces de sacar tener y sacar el balón. Y el resultado no tardó en llegar. Fue una jugada en la que parecía que Rufo le hacía falta a Lucas en el salto, pero el colegiado no pitó nada y Víctor Vázquez aprovechó que Alberto seguía en el suelo tras el primer despeje, al estar molestando un jugador granate, para poner la igualada en el marcador.

El gol noqueó a los vigueses que, a continuación, pasaron los peores minutos del encuentro, ante un Pontevedra que cuatro minutos más tarde le daba la vuelta al marcador con un tanto de Rufo, que aprovechó un balón muerto en el área.

Jacobo Montes no tardó en reaccionar. Garci y Jacobo Trigo fueron los primeros en entrar para reforzar la línea medular. El partido comenzaba a cambiar de color, con un Pontevedra que ya no presionaba tanto y le dejaba el balón a los vigueses, que comenzaban a aparecer en el área de los granates.

Los hermanos Montes echaron toda la carne en el asador al meter a dos puntas natos, Silva y Borja Domingo. El partido había cambiado de color, y los vigueses se acercaban con más claridad a área granate. Los vigueses obtuvieron su recompensa en el tiempo añadido, cuando Lucas recibe el balón de Martín Rafael y logra el empate. Un resultado que para los vigueses vale su peso en oro, ya que les permite seguir soñando.

Ficha técnica

Coruxo: Alberto; Johan, Antonini (Garci, minuto 68), Lucas, Aitor Aspas; Antón, Dani (Jacobo Trigo, minuto 68); Álex Ares (B. Domingo, minuto 80), Marteo, Chiqui (Martín Rafael, minuto 73) y Youssef (Silva, minuto 80).

Pontevedra: Cacharrón; Samu Araújo, Miguel Román, Víctor Vázquez, Seoane; Brais Abelenda (Romay, minuto 90), David Soto; Álex González (Martín_Diz, minuto 90), Yelko Pino (Javi_Rey, minuto 85), Alberto Rubio (Oier Calvillo, minuto 81) y Rufo.

Goles: 1-0, minuto 38: Youssef. 1-1, minuto 55: Víctor Vázquez. 1-2, minuto 59: Rufo. 2-2, minuto 91: Lucas.

Árbitro: Álvarez Rodríguez, auxiliada por Álvarez Pardo y Frey Domínguez. Amonestó a Alberto y Aitor Aspas por el Coruxo y a Rufo por el Pontevedra.

Incidencias: encuentro disputado en el campo de O Vao, en donde antes del inicio del encuentro se procedió a la inauguración oficial de las instalaciones.

Jacobo Montes: “Ha sido un puntazo y estamos alegres”

El entrenador del Coruxo reconocía en sala de prensa que “hemos jugado contra un súper equipo, que nos ha puesto las cosas muy complicadas, y hemos sacado orgullo. Los cambios nos han dado una energía que no tuvimos durante el partido, y a partir del minuto sesenta, cuando el equipo necesita ese empuje desde el banquillo, lo hemos tenido, sino no hubiéramos sido capaces de empatar el partido, creo que ante el mejor equipo que ha pasado por Vigo. Un puntazo, y muy contento”. Sobre la presión granate en el centro del campo, el técnico apuntó que “esa es la clave. Son un equipo muy físico, que además atesora mucha calidad individual en sus jugadores, juegan en rombo y limitaron mucho nuestro juego interior. Hemos sufro mucho, sobre todo en los primeros treinta minutos, después ajustamos con el rombo y nos pusimos por delante. No hemos aguantado tras el descanso, y hemos necesitado la energía de la gente del banco para sacar un punto”.