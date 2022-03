Celta y Betis trasladaron el campo el respeto reverencial que se tienen sus entrenadores. Coudet y Pellegrini se conocen, quieren, respetan y admiran. Comparten –siempre con matices–, una forma de ver el juego que han ido alimentando desde que ambos coincidieron en River Plate y asumen con orgullo la condición de padre e hijo en su relación futbolística. Ayer, decididos a vivir en permanente sintonía, ambos eligieron armonizar su lado más prudente. Gastaron demasiado tiempo en admirarse por lo que tenían delante, veían amenazas por todas partes y tomaron la decisión de jugar con el freno de mano echado. No puede extrañar el marcador final. Los porteros estuvieron de paso y solo en el tramo final, tras los últimos cambios de Coudet, el Celta se convenció de que tenía posibilidades de llevarse el partido y entonces sí cercaron el área de Bravo y acabaron las jugadas que hasta ese momento nunca condujeron a ninguna parte. No fue suficiente para agarar los tres puntos. Mallo y Aspas enviaron fuera esas últimas ocasiones y el Celta se llevó uno de esos puntos que sirven para poco. La permanencia matemática es una cuestión burocrática que quedará sellada en un par de semanas; el descenso está demasiado lejos como para convertirse en un riesgo y los puestos de Europa solo existen ahora mismo en la mente de los ilusos.

Los dos entrenadores lanzaron al terreno de juego a un puñado de jugadores que llenan los ojos de los aficionados. Pero la decisión realmente importante que se tomó en la caseta fue qué hacer con ellos. El Betis jugó con demasiada gente por detrás de la pelota y el Celta pasó la tarde obsesionado por no conceder a Canales una oportunidad para dejar a sus delanteros delante de Dituro. Por eso se jugó siempre pendiente del retrovisor. En el arranque solo Brais Méndez salió de ese plan. El de Mos dibujó un primer tramo de partido extraordinario en el que inventó controles brillantes y pases que sólo veía él. Sus mejores minutos del campeonato. El problema para Brais fue el exceso de atención que despertaba en las filas rivales. Todo se concentró en su costado. Allí caían Iago Aspas que con Hugo Mallo formaron un triángulo del que salió casi todo lo bueno del Celta. El Betis redobló la atención en ese sector convencido de que la banda izquierda no suponía una amenaza. Por allí estaban Fontán (recambio del sancionado Javi Galán) y Nolito. El joven canterano cumplió sobradamente aunque redujo a la mínima expresión sus apariciones en ataque y Nolito hace tiempo que no está. Con ese panorama el partido se transformó en un rondito en una cuarta parte del campo que nunca pasaba de ahí porque el Celta se equivocó a la hora de tomar decisiones en los últimos metros. Poca finura en el toque, en el pase, en el centro, en la búsqueda del remate. Apenas un remate de Brais en una volea obligó a Bravo a emplearse con un mínimo de seriedad. El resto fueron vagos intentos de un equipo que tenía el control sobre el partido gracias a su implicación a la hora de lanzarse en el trabajo de recuperación. En la acera de enfrente hubo aún menos. Un remate de Juanmi, después de que le cayese el balón tras un afortunado rebote, fue la única oportunidad que tuvieron los verdiblancos hasta el descanso.

Como es lógico ninguno de los entrenadores amenazó con cambiar algo en el descanso. Su principal objetivo, que era conceder pocas ocasiones, se estaba cumpliendo. Todo lo demás era secundario y por eso dejaron las cosas como estaban. Con esa idea el partido solo podía empeorar. El paso de los minutos y el cansancio fue desconectando a muchos jugadores. Brais, por ejemplo, que desapareció de la escena y limitó aún más las posibilidades ofensivas del equipo vigués. Con media hora por delante Coudet recurrió a Tapia, su “duodécimo hombre”, por Nolito y envió a Denis Suárez a ese costado. El Celta dio pequeños síntomas de mejoría que fueron más evidentes cuando en el campo entró Thiago Galhardo por Santi Mina. El brasileño ofrece soluciones diferentes porque conecta bien con sus compañeros y contra defensas cerradas, como la del Betis, es capaz de encontrar rendijas. El Celta, a diferencia de lo que sucedía hasta ese momento, ya amenazaba por las dos bandas y eso supuso un cambio de escenario para un Betis que en el banquillo tampoco encontró amenazas nuevas (ni Lainez, ni William José ni Joaquín eran un problema para los vigueses). Fue en ese tramo final cuando el Celta aparcó el exceso de precaución y comenzó a situar más futbolistas por delante de la pelota. Mallo, muy activo en esos momentos, se convirtió en un delantero más e incluso Jose Fontán se atrevió en la banda izquierda a pasar del medio del campo. Llegaron así las mejores ocasiones del Celta. Un cabezazo de Galhardo que detuvo Bravo, un disparo de Aspas en el que el moañés buscó el rincón de la portería y sobre todo un remate desviado de Hugo Mallo llegando al segundo palo aprovechando un balón que Galhardo había desviado ligeramente. Pudo ganar el Celta en esos minutos, pero el resultado también es un pequeño castigo para el conformismo con el que se comportó durante buena parte del partido. El último protagonista del choque fue Orbelín Pineda a quien Coudet le regaló cinco minutos más el descuento. Hubiera sido otra herramienta válida unos instantes antes, pero el técnico ha decidido no darle por ahora ni un minuto de más abrazado a la idea de que, a su juicio, es un segundo delantero y no un mediocampista. Los entrenadores siempre tienen el as para matar al tres en la sala de prensa.