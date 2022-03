El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que había "fallado" y que no había hecho "un planteamiento bueno" en el Clásico de este domingo contra el FC Barcelona, pero no va a hacer "un drama" de una derrota que no va a tener efecto negativo sobre su equipo, demandando ahora tener "tranquilidad y equilibrio".

"El planteamiento con Modric de '10' era para intentar salir bien con el balón desde atrás y encontrar espacios con Valverde, Rodrygo y Vinicius, pero no ha sido bueno y no ha salido bien, no he hecho un planteamiento bueno para intentar ganar", expresó Ancelotti en rueda de prensa.

El italiano dejó claro que el Barça había jugado "mejor" y que había "merecido ganar". "No es un problema para mí tener la responsabilidad porque ha sido así, a veces aciertas y a veces fallas. Hoy he fallado, pero no hago un drama y no nos hunde la derrota. Sabemos lo importante que es este partido y lo sentimos mucho, pero tenemos que seguir y mirar hacia adelante, y sobre todo tener tranquilidad y equilibrio, tenemos que pensar que tenemos nueve puntos de ventaja", subrayó.

El técnico madridista aseguró que "no" entendía que el VAR no entrase en la entrada de Aubameyang a Kroos con 0-0, pero no le dio más importancia. "No quiero entrar porque no quiero excusas, hemos jugador muy mal y he planteado el partido muy mal", reiteró.

"Si hacemos balance hasta ahora, creo que habríamos firmado todos a inicio de la temporada estar a 20 de marzo con nueve puntos de ventaja en la Liga y en cuartos de la Champions", añadió Ancelotti, que cree que el parón es "bueno" ahora tanto para "recuperar" a Benzema y Mendy como "para entrenar y para tener tiempo para digerir esta derrota".

El entrenador del Real Madrid también recalcó que no vio "falta de actitud" en sus jugadores y agradeció que la afición entendiese que "no era un buena noche", mientras que insistió que "nadie sabe qué va a pasar" en la pelea por la Liga. "Tenemos ventaja, pero hay que pensar en ganar partido a partido. No creo que al equipo le vaya a afectar esta derrota, yo puedo fallar una vez en el planteamiento, dos veces es bastante raro", advirtió.

"No tenemos que pensar que hemos perdido porque no estaba Karim. Intentamos apretar y salir bien, pero cuando se adelantaron nos costaba más presionar y recuperar el balón, ellos han controlado mejor la posesión y hemos arriesgado con la línea alta", opinó Ancelotti, que confirmó que Gareth Bale se cayó de la lista porque "no se encontraba bien tras el entrenamiento". "No sé si va con Gales, tomaran ellos la decisión de si puede jugar o no", zanjó.

Nacho: "Hemos salido relajados"

Por su parte, el central del Real Madrid Nacho Fernández reconoció que en la goleada recibida tuvo gran parte de culpa a la actitud con la que saltaron al césped, admitiendo que salieron "relajados".

“Un partido muy malo nuestro y muy bueno del Barcelona. Ha sido de los peores partidos de la temporada. Quizá hemos salido relajados por la ventaja en la clasificación, pero no era para salir así. Duele perder el clásico, pero hasta ahora llevamos una gran temporada y esa ventaja nos permite seguir líderes”, dijo en Movistar.

Courtois: "Hemos dado una imagen inaceptable"

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, aseguró que su equipo dio "una imagen inaceptable" en la goleada recibida frente al Barcelona (0-4) en un clásico en el que criticó la actitud de los suyos por "dejar de luchar en el segundo tiempo".

"Hoy hemos dado una imagen inaceptable para este club. Hay bajas, pero no se notó quién jugo el jueves, que fueron ellos. Han encontrado muchos huecos. No hemos sido compacto y solo hemos podido mantener la portería a cero un rato. En el primer gol se anticipan en el primer palo y en el segundo tampoco estuvimos muy atentos. Tras el descanso creemos que podemos remontar el partido y a los diez segundos estaba solo Ferran contra mí…", analizó en Movistar+.