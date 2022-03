El Mecalia Atlético Guardés se mantiene en la pelea tras reencontrarse con la victoria a costa del Zubileta Evolution Zuazo, al que superó en A Sangriña en un partido complicado, marcado por las defensas. Lo hizo gracias a una brillante segunda parte, en la que se resarció de un flojo primer acto, tras el que el conjunto de Barakaldo se fue por delante al descanso (8-9). Con este triunfo, el sexto consecutivo en A Sangriña, el equipo miñoto sigue en la pelea por los puestos europeos y confirma su solidez como local, amparado por el calor que les reporta su afición.

No fue fácil. Desde luego, no tanto como indica el marcador. El conjunto local entró frío al partido y un equipo tan guerrero como Zuazo no lo perdona. La exportera del Mecalia Meriem Ezbida rayó a gran altura en los primeros compases y frenó en seco el ataque local con varias paradas de mucho mérito.

Entre el buen nivel de la portería visitante y la espesura del ataque local, el partido transcurrió en tanteadores muy bajos durante todo el primer acto. Las de Barakaldo se mantenían en todo momento en el encuentro e incluso lo gobernaban por momentos con Magdalena Fernández-Agustí a un nivel muy alto.

Así, con un gol desde los siete metros con el tiempo cumplido, el conjunto vasco se fue por delante en el marcador (8-9). Tocaba reaccionar tras el descanso. Y el Guardés lo hizo. Vaya si lo hizo. Porque tras un tanto inicial de Zuazo, que se ponía dos arriba, el equipo de José Ignacio Prades empezó a carburar con sus recetas habituales: defensa y velocidad. Ayudada por sus compañeras, Marisol Carratú se convirtió en un muro. A partir de sus paradas, el equipo miñoto pudo correr. Así, empezó a tomar distancia en el marcador. Un demoledor parcial de 7-0 en menos de diez minutos, sentenció el partido.

El conjunto visitante adelantó la defensa en busca de una reacción, pero las locales estaban llenas de confianza tras haber superado el momento más delicado del partido. Las pérdidas se redujeron al máximo y el acierto de cara a portería aumentó. Así selló el triunfo el Mecalia Atlético Guardés, que continúa invicto en A Sangriña en lo que va de 2022 y se mantiene en la quinta posición, a tres puntos del Costa del Sol Málaga, pero con un partido menos: el derbi pendiente contra el Porriño que se jugará el próximo mes.

Ficha técnica

Mecalia Atlético Guardés (8+18): Marisol Carratú (p.), Míriam Sempere (p.); Sandra Santiago (4), Nazaret Calzado, Carolina Silva (1), Estefanía Descalzo (1), Ángela Nieto (2), Patrícia Lima (1), Paula Arcos (3), Carla Gómez (2), María Sancha (2), Gabriela Pessoa (5), Daniela Moreno (5), Yaiza Alonso y Aroa Fernández.

Zubileta Evolution Zuazo (9+9): Meriem Ezbida (p.) Garoa Sarrionandia (p.); Paula García (3), Estibaliz Velasco, Alba Sánchez (3), Ariadna González, Isa Fernández-Agustí (2), Estitxu Berasategui, Ana Arozamena, Ane Encina, Anne Erauskin (1), naia Puigbó, Maddi Bengoetxea (2), Izei Permach (1) y Magdalena Fernández-Agustí (6).

Marcador cada 5 minutos: 0-1, 2-3, 3-4, 5-5, 8-7, 8-9 (descanso); 11-11, 13-13, 17-13, 20-13, 23-16 y 26-18 (final).

Árbitros: Oriol Álvarez y Raúl Escoda (Catalunya). Excluyeron dos minutos a la jugadora local Carla Gómez y a las visitantes Maddi Bengoetxea (2), Izei Permach y Magdalena Fernández-Agustí.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, disputado en el Pabellón Municipal de A Sangriña (A Guarda).