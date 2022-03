El Vigo-Rías Baixas puso en juego este sábado la corona del Trofeo Ayuntamiento de Zamora y la retuvo. La clásica que la pasada campaña se tiñó de flúor con la victoria al esprint de Miguel Ángel Fernández, en esta ocasión se la adjudicó de la misma manera Noel Martín, el capitán de ruta de la estructura presidida por José Luis Chamorro. Un triunfo dedicado a su compañero de equipo Ramón Fernández, involucrado en una caída que obligó a detener momentáneamente la prueba.

A la altura del kilómetro 30 tuvo lugar una 'montonera' y uno de los corredores que dio con sus huesos en el suelo fue Fernández. El de Ames, al igual que otros tres ciclistas, tuvo que ser trasladado en ambulancia y las primeras exploraciones descartan que sufra una lesión grave.

Tras casi media hora de parón, la carrera se reanudó una vez que volvió a contar con los servicios médicos. Quedaban por delante unos 50 km y los tres puertos puntuables, todos ellos de 3ª categoría, que presentaba el perfil de la 41ª edición de esta cita puntuable para los rankings de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC). Los ataques se han sucedido, pero un ciclista de la talla y la experiencia de Noel Martín se ha mantenido fiel en todo momento al plan diseñado junto a su director Tomás Martínez.

"Se preveía que se iba a llegar al esprint porque había varios equipos interesados. He estado adelante de principio a fin porque sé que en este tipo de pruebas puede haber en cualquier momento una caída, un corte o abanicos. Aunque quizás haya gastado demasiadas fuerzas, prefiero correr así", señala el jefe de filas flúor.

La teoría se cumplió y un año más el Trofeo Ayuntamiento de Zamora se resolvió con una llegada masiva en las calles de la capital de la provincia. La colocación de Martín resultó decisiva para que el ciclista de El Arenal se impusiera con comodidad: "He sabido coger la rueda buena y no he tenido ningún problema para esprintar. La verdad es que ha dado gusto".

La segunda victoria de la temporada para el Vigo-Rías Baixas llegó con un tiempo de 2:11:32. Un éxito agridulce por el infortunio de Ramón Fernández. "Un compañero se ha hecho daño y me gustaría dedicarle la victoria. Espero que no sea nada grave", comentó Martín antes de subir al podio a recoger el trofeo de ganador. El fin de semana de ciclismo en Zamora se completa este domingo con el Trofeo Caja Rural-GP San Premio José en Muelas del Pan.