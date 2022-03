El Iberconsa Amfiv ha terminado por ajustar casi todas las piezas en este tramo de la temporada. Esta tarde buscará ante el Fundación Vital Zuzenak en Vitoria su quinta victoria consecutiva. Su buena racha le ha llevado a establecerse en positivo esta temporada (ocho victorias por siete derrotas) y hoy tratará de mejorar esa situación ante el colista de la clasificación.

El Fundación Vital Zuzenak no se encuentra en buen momento. No han conseguido sumar ni una sola victoria este año y continúan como farolillo rojo de la clasificación. Dos victorias los separan de sus inmediatos rivales. Una situación muy complicada para el conjunto vasco. Los José Leep, Rubén Viso o Alejandro García Ingelmo de turno están ávidos de conseguir esa primera victoria de la temporada que los acerque un poco a la salvación y hoy seguro que no le ponen las cosas sencillas a los vigueses.

El entrenador del Amfiv, César Iglesias, aseguraba que “va a ser un partido complicado contra un equipo que en casa nos costó mucho derrotar. Yo creo que ellos están en la necesidad de sumar victorias pero nosotros vamos en buena dinámica. Eso nos puede ayudar pero también puede jugar en nuestra contra en cuanto a relajación y puede provocar no estar con la mentalidad adecuada. A ver si logramos estar con el punto exacto de intensidad en el partido”.