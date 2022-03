El Memorial Quino Salvo detiene su relato y su cuenta. No volverá a disputarse. Así lo han decidido los miembros de la asociación igualmente bautizada en recuerdo del jugador y entrenador vigués. “Hemos cumplido nuestros objetivos sobradamente”, concluye el presidente, Ramón Lago; sustancialmente, el homenaje al amigo perdido. No se oculta la decepción provocada por la tibia respuesta del público en las últimas ediciones. La asociación no ha querido prolongar la agonía. Culmina su obra en alto. Queda para el relato la presencia en As Travesas de equipos prestigiosos y personajes de leyenda.

Quino Salvo falleció en junio de 2016 a los 58 años. Del luto se pasó enseguida al empeño de honrarlo. El memorial, en principio único, se disputó el 1 de septiembre. El Obradoiro se impuso 77-69 al Joventut. Como aperitivo, un VGO-Seis do Nadal (64-54) entonces de EBA. El aforo casi lleno del pabellón animó a prolongar la experiencia. Le sucederían otras cuatro entregas: Obradoiro-Barcelona (82-98), Andorra-Oporto (84-63), Obradoiro-Alba Berlín (58-68) y Breogán-Valencia (66-75). Solo en 2020 se canceló el partido debido a la pandemia. La cita en As Travesas ha sido el acto central de una agenda enriquecida. Siempre se complementó el memorial con un torneo alevín al aire libre en Praza do Rei. Hubo clínics de entrenadores con Moncho Monsalve, Pepe Laso, Pepe Casal, Sito Alonso; charlas con Pepe Laso, Moncho López e Ibon Navarro; dos exposiciones fotográficas sobre Quino y sobre la historia del baloncesto vigués en Príncipe; homenajes a las figuras principales de la canasta olívica; promoción de la biografía de Quino escrita por Tomás Alonso; visita a la ciudad de Epi, Romay... Todo termina así, en el recuento de los recuerdos y las vivencias. “A nivel de asociación hemos llegado a la conclusión de que habíamos cumplido nuestros objetivos totalmente”, explica Ramón Lago. “Además en los dos últimos memoriales vimos que la asistencia no fue la adecuada. Creemos que el formato está aparentemente agotado. Hemos decidido dejar de hacerlo. Hemos hecho una labor muy positiva poniendo en valor el nombre de Quino, que era lo que nosotros queríamos. Llega el momento de pensar en otra cosa”. Comunicación al Concello La Asociación Quino Salvo votó la propuesta de clausurar el memorial, que supone además su liquidación como sociedad sin ánimo de lucro. “Hubo debate. Somos un grupo ingobernable”, revela con humor Lago. “Había gente que quería que siguiésemos un año más, pero mayoritariamente se decidió que no”. La decisión ya se ha comunicado al Concello de Vigo, que había consignado una partida de subvención, para que se pueda suprimir de las previsiones municipales. Nada habrá en septiembre que requiera tal gasto. “El balance es superpositivo. Hemos puesto la ciudad de Vigo en el mapa del baloncesto masculino en España. Hemos traído equipos de renombre, realmente importantes. Hemos hecho una serie de actividades relacionadas con el baloncesto. Y sobre todo queríamos que se recordase a Quino. Se ha conseguido con creces”, enumera Lago. “Como en todas las cosas que se hacen siempre puede haber fallos, pero estamos satisfechos del trabajo realizado”. Confirma, no obstante, que al agotamiento que supone organizar el memorial se le unió la reducción de asistencia de público en las dos últimas citas: “Eso influyó. Si estás trabajando y resulta que esa masa de seguidores de baloncesto que se dice que hay en Vigo no acude a partidos tan buenos, tampoco debe haber un interés tan grande en la ciudad por este tipo de cosas. No pasa nada. Nadie tiene que rasgarse las vestiduras”. Muchos agradecimientos La cita congregaba energías diversas en la recolección de apoyos privados, la organización de los diferentes eventos, la búsqueda de actuaciones para los descansos... MIl y un detalles de esfuerzo y gratitud: “Nuestro agradecimiento eterno a las entidades y empresas que nos han apoyado en estos años; en primer lugar, al Concello, con el alcalde a la cabeza. Se volcaron desde el minuto 1. Si no, esto no se hubiese podido hacer. Y a empresas que han estado siempre con nosotros como Hiperxel, Iberconsa, Breogán Autolux, Maxelga, Medipunta, Securitas… En general, a todas las empresas que han estado ahí, que nos animaron y que colaboraron con nosotros”. En el memorial se había instaurado la tradición del discurso de Abel Caballero, augurando un proyecto masculino con ambición de ACB. Era, al menos, la época en que resucitar el debate de por qué no ha existido ningún equipo olívico en las máximas categorías nacionales desde el Gestibérica. En ocasiones se trató el asunto en los despachos. Nunca llegó a cuajar. “Eran muy buenas palabras. Yo sí que creo que el alcalde tiene interés en que pueda haber un equipo profesional de baloncesto masculino en Vigo”, analiza Lago. “Los que estamos ahí, con mucha experiencia, podríamos aportar, pero tiene que aparecer gente nueva, alguien que quiera hacer un proyecto desde cero y llevarlo arriba. Y es difícil. Vigo es una ciudad muy complicada”.