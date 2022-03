Álex Rey salvó en el último minuto un punto que puede ser importante de cara al final del campeonato. De entrada permite a los boucenses proteger su cuarta posición del acoso del Barco, quinto.

Fue el Rápido el que llevó el peso del encuentro desde los primeros minutos de juego. El cuadro ourensano esperaba bien replegado, buscando un robo para salir con velocidad a la contra, pero los jugadores entrenados por David de Dios conseguían tapar todos los huecos y prácticamente no hubo presencia de los ourensanos en los primeros cuarenta y cinco minutos de juego.

La mejor ocasión del encuentro en esta primera parte fue para los vigueses, que a los diez minutos de juego disponian de una pena máxima después de que Juanma Justo derribara a Yoel Sanabria dentro de su área. Adrián Rodríguez fue el encargado de lanzar desde los once metros, pero su disparo no fue bueno y Aitor Arias lo atrapó sin excesivos problemas.

Continuó mandando el Rápido ante un Barco que no modificaba su planteamiento inicial y continuaba esperando recuperar un balón para salir con velocidad, pero este no llegaba. Pero la presión ofensiva del Rápido tampoco encontraba solución en ataque, pues el Barco sí que estaba bien situado en esa parcela, no exponiendo a su portero a disparos lejanos de los vigueses, que casi siempre se frenaban en la frontal del área.

Tras el paso por el vestuario, el guion del encuentro mantuvo la misma historia. Es decir, un Rápido de Bouzas que llevaba el peso del encuentro ante un Barco que esperaba un balón para dar un susto. El único cambio radicaba en que el Rápido parecía tener un poco más de profundidad, y tal y como se estaba desarrollando el encuentro daba más sensación de peligro.

Y el Barco tuvo su ocasión, a poco menos de media hora para el final, cuando Duque se quedó solo ante Álex, marcando el primero de la noche. En el suspiro final, Álex Rey metió el pie para tocar lo justo el balón y empatar el partido.