José Gregorio Suero Martínez, alias la Sombra, y su entrenador, Manuel Jiménez claman venganza. El boxeador vigués de origen dominicano ha perdido el cinturón de campeón español del peso superwélter. Lo noqueó el andaluz Óscar Díaz en el pabellón Plácido Fernández Viagas de Alcalá de Guadaira. Jiménez rechaza el resultado. Acusa al árbitro de haberse plegado a los deseos locales. La revancha había quedado garantizada de antemano, sucediese lo que sucediese, en el acuerdo previo. Será en Vigo. “Estaremos más motivados que nunca”, promete.

Suero, que había conquistado el título en Pamplona en marzo pasado ante David Soria y lo había defendido ante José Manuel López Clavero en Noia en septiembre, sabía que debía llevar la iniciativa. No podía arriesgarse en las cartulinas. El factor cancha equilibraba su condición de campeón. Dominó en el primer asalto. “Para mí, lo gana José. Acaba tirándole una mano que levantó a su rival del suelo”, describe Jiménez.

Al tanteo inicial le siguió un convulso segundo asalto. Suero tumbó a Díaz. Desde su esquina reclamaron que el golpe había sido a la nuca. El árbitro, Manuel Olivier, así lo aceptó. Dejó que Díaz se recuperase. Amonestó a Suero. Este volvió a cazar a Díaz y el árbitro volvió a considerar que había sido de manera ilegal.

–Al siguiente golpe te descalifico –le advirtió.

“Lo noqueamos a él. El árbitro lo deja recuperarse todo lo que quiere y más. En las imágenes se aprecia que en la postura que está no puede determinar si el golpe es en la nuca”, argumenta Jiménez. En esas dos ocasiones Suero emplea una de sus técnicas preferidas, el crochet. “Lo metió hacia dentro. Entró raspado. El árbitro hizo lo que ellos querían. Nos sacó del combate”.

La amenaza de descalificación descentró a José. “Loqueó un poco”, admite su entrenador. Díaz aprovechó para conectar una ráfaga; justo enfrente de Jiménez, que le recomendó a su pupilo:

–Apoya la rodilla

“Quería que se centrase, decirle que estuviese tranquilo. Pero cuando la apoya, el árbitro para la pelea, sin cuenta de protección ni nada. Se ve perfectamente cómo José se levanta sorprendido, pleno de facultades”, asegura Jiménez.

Al entrenador de La Vieja Escuela lo han llamado muchos colegas manifestándole su solidaridad. Él lamenta: “José está jodido. Son meses de preparación. Nos gastamos dinero yéndonos a Alicante. Ya se vio que estaba en forma. Molesta que te tiren todo a la basura”.

El noqueo, aunque Suero esté bien, obliga a 27 días de parón. Jiménez quiere organizar enseguida una pelea intermedia, para conservar el ritmo, y la revancha en junio a más tardar, si no directamente. Espera recabar apoyos públicos y privados para organizar una gran velada; en el Ifevi, seguramente, aunque le gustaría As Travesas. “La federación me aseguró que no les va a permitir ningún movimiento sin hacer la defensa. Saben que tengo razón”, revela. “El árbitro se ha precipitado. Es de los más veteranos. Creo que deberían tomar medidas o castigarlo igual que nos castigan al resto si nos equivocamos”.