El centrocampista del Brentford Christian Eriksen fue convocado este martes para los dos próximos amistosos de Dinamarca contra Países Bajos y Serbia, nueve meses después de sufrir un paro cardíaco con su selección en la Eurocopa 2020.

Eriksen, que lleva instalado un desfribilador y volvió a los terrenos de juego a finales de febrero, se desplomó durante el Dinamarca-Finlandia disputado en el Parken de Copenhague el pasado 12 de junio y se necesitaron varios minutos para reanimarle.

"Parece el mismo. Lo he seguido de cerca. Estuvo hace poco en Londres para verlo entrenándose y jugando y está en muy buena forma. Ha jugado a un nivel muy alto. Claro que aún tiene que mejorar cosas, pero está a gran nivel", dijo en rueda de prensa el seleccionador, Kasper Hjulmand, sobre Eriksen, que ha disputado 109 partidos y marcado 36 goles con Dinamarca.

En la lista, también figura el mediocentro del Sevilla Thomas Delaney pero no el delantero del Barcelona Martin Braithwaite, un habitual en las convocatorias de Hjulmand.

"Martin se lesionó en agosto y desde que ha vuelto solo ha jugado diez minutos. Lo he visitado y he hablado con él, pero todavía no he podido verlo jugar", afirmó el seleccionador.

Dinamarca, que ya está clasificada para el Mundial de Catar, se concentrará el próximo lunes en Marbella (sur de España), desde donde viajará a Amsterdam el día 25 para jugar al día siguiente contra Países Bajos.

Tres días después, la "Dinamita roja" recibirá en el Parken a Serbia.

La convocatoria danesa para los dos próximos amistosos la forman los siguientes 23 jugadores: