Emoción en el VigoBikeContest. Si la jornada del sábado se cerraba con unos claros vencedores, los más de cien niños y niñas que desafiaron las condiciones meteorológicas en el circuito del Mini DH dentro del parque forestal de Saiáns, la doble jornada del domingo se iba a cerrar con vencedores sorprendentes. Si bien la victoria de la estrella mundial del enduro Ze Manel Borges era más que esperada, llamó la atención que el primer tramo del enduro no se lo llevase el portugués. El mejor tiempo fue para el rider local Francisco Vilaboa, que se imponía por una escasa décima de segundo ante Borges.

La otra sorpresa es que el rey del VigoBikeContest de los últimos años, Nico Carrera, no fuese quien pusiese contra las cuerdas al portugués. Pero Carrera fallaba en los dos primeros tramos y se dejaba segundos valiosos que no fue capaz de recuperar en los últimos tramos. El vigués se tenía que conformar con la tercera plaza de la clasificación. La segunda plaza era para el polifacético Mauro González Fontán, que no solo brilla en todas la especialidades del ciclismo sino que es capaz de brillar en el atletismo participando en la Subida ao Castro con su equipo de trabajo a la espalda. Mauro es bombero. Entre las mujeres, Paola Rey, del C.C. Coruxo, se imponía a las jovencísimas promesas Arantxa Gómez, del CC O Rosal, y Alexia Santellas, del CC Coruxo.

El VigoBikeContest había planificado una avalancha como fin de fiesta y la sorpresa volvió a suceder. La victoria no sería para el luso Ze Manel Borges, pues Mauro González Fóntan le plantó cara toda la bajada para disputarle un apretadísimo esprint en la meta a Borges y conseguir llevarse esta espectacular prueba. Nicolás Carrera fue un espectador de lujo del duelo galaico-portugués, siguiendo la estela de los dos hombres fuertes del VigoBikeContest 2022 para acabar tercero.

Tercera jornada

Por el contrario, Juana Vidal, entre las chicas, marcaba la cabeza de carrera desde el inicio, seguida por una Lorena Castro que cometió varios errores que le hicieron perder algo de tiempo. A pesar de recuperarse, Lorena solo puedo acabar segunda. La tercera plaza era para la rider del CC Coruxo Paola Rey, que seguí de cerca a las primeras clasificadas.

El VigoBikeContest espera una tercera jornada el 30 de abril en la cubierta de Vialia Vigo con una fiesta y competición de Pumptrack en el circuito que se ha construido recientemente en esa zona del complejo comercial.