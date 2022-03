El Frigoríficos agudiza su crisis

Suena raro decir que a estas alturas de la temporada el Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro marche sexto en la liga con 21 puntos y a continuación añadir que está en crisis. Pero es la verdad. Durante gran parte de la liga ha rozado la excelencia y ahora parece haber entrado en barrena. Ayer cosechó su cuarta derrota consecutiva tras perder 31-26 en su visita al Recoletas Valladolid. Los cangueses tuvieron dos excelentes oportunidades para romper el partido y las desaprovecharon, con lo que dieron vida a un equipo que ahora sale del descenso y aprieta todavía más la clasificación. El Cangas no acaba de certificar una salvación que tiene prácticamente al alcance de la mano desde hace semanas y el sueño de ver hacia más arriba se esfuma.

El Valladolid saltó ayer a la pista con un punto más de acierto que el Frigoríficos. Los pucelanos, que comenzaron la jornada en descenso, se jugaban mucho más y pasados los seis minutos abrían el primer hueco en el electrónico (4-1). El Cangas volvió a engancharse con goles de David Iglesias y de Dani Fernández, que nivelaron el marcador (8-8), y siguió su demarraje hasta el 8-11 anotado por Adrián Menduíña en el minuto 20. Ese undécimo tanto venía además con una enorme carga simbólica: el gol 16.000 del Cangas en Asobal.

Pero a partir de ese momento al equipo de Nacho Moyano se le apagaron las ideas y de un parcial de 0-5 se pasó a otro de 7-1 en los últimos diez minutos del primer periodo, con lo que se llegó al descanso con un marcador de 15-12.

Al Cangas le tocaba volver a remar contra corriente y durante todo el encuentro contó con el apoyo incondicional de numerosos aficionados de la Marea Azul, que se desplazaron en autocar y en coches particulares hasta Valladolid. El Frigoríficos no se sentía cómodo con la defensa abierta del conjunto pucelano y luego se topaba una y otra vez con el portero César Pérez, que amargó la mañana a David Iglesias. El lateral bueués no se escondió y lo intentó una y otra vez, pero no fue capaz de volver a marcar. Los locales volvieron a estirar su ventaja hasta los cuatro goles [18-14, 20-16 o 22-18].

Al filo del minuto 46 llegó una acción que podía marcar el devenir del partido: los colegiados señalaron la tercera exclusión y por tanto la expulsión de Fischer, el especialista defensivo del conjunto de David Pisonero. El Cangas no tardó en aprovechar la circunstancia y de manera fulgurante empató el encuentro, incluyendo dos brillantes acciones defensivas que permitieron a Jenilson Monteiro y Santi López anotar a puerta vacía. Así, del 22-18 en el minuto 46 se pasó a un 23-23 en el 49.

La inercia parecía ir de nuevo a favor del Frigoríficos, pero no fue capaz de aprovecharla. Los errores por precipitación, con pérdidas de balón, y las paradas de César Pérez volvieron a poner al Valladolid por delante. Ni siquiera una gran acción del pivote Carles Asensio, que robó el balón en defensa y el mismo subió al contragolpe para anotar el 25-24, espabiló a los cangueses.

En esos últimos minutos el Valladolid estiró su ventaja a pesar de la defensa casi a la desesperada 4.2 e incluso a toda pista del Cangas. Los pucelanos ganaron 31-26 y continúa el gafe del Frigoríficos en la pista vallisoletana. Desde la refundación del Valladolid suma seis derrotas en seis visitas.

Ahora la Liga Sacyr Asobal afronta un parón de dos semanas, primero por los compromisos de la selección española y luego por la fase final de la Copa del Rey, en la que estará el Cangas. Los anteriores parones de la temporada fueron acogidos con cierto disgusto por los cangueses, que se encontraban en una dinámica positiva que deseaban alargar. Pero ahora este descanso puede venirle más que bien al conjunto de Nacho Moyano para recuperar el extraordinario nivel mostrado en la primera vuelta y en el arranque de la segunda.

FICHA TÉCNICA Valladolid (31): César Pérez, Méndez (3), Ramos (4), Patrianova (3), Miguel Lobato (3), Serrano (9, 2p), Camino (1)-siete inicial- Roki, Pérez (3), Álvaro Lobato (4), Rosell, Fischer, Basualdo, García (1), Freitas y Lamariano (ps). Frigoríficos del Morrazo (26): Javi Díaz, Dani Fernández (5, 2 p), David Iglesias (4), Martín (3), Asensio (4), Santi López (5), Jenilson (1) -siete inicial- Simes, Rubén Soliño (1), Quintas, Gayo, Manu Pérez (1), Menduíña (1), Aizen (1) y Forns (ps). Marcador cada 5 min.: 3-1, 6-4, 8-7, 12-11, 15-12 (descanso), 17-14, 20-16, 21-18, 24-23, 28-24 y 31-26. Árbitros: Javier Álvarez y Yon Bustamante. Por el Valladolid excluyeron a Freitas y expulsaron a Fischer. Por el Cangas excluyeron a Martín, Asensio y Jenilson. Incidencias: Partido disputado en el pabellón Huerta del Rey de Valladolid, con una importante afluencia de aficionados desplazados desde Cangas.

David Iglesias y Dani Fernández, con Los Hispanos

La competición liguera no regresará hasta abril. El próximo fin de semana la selección española disputa dos encuentros en Dinamarca dentro de la Golden League. 2022 En la convocatoria de Los Hispanos hay dos jugadores del Balonmán Cangas: el extremo Dani Fernández, que acude por segunda vez, y el lateral David Iglesias. Será el estreno con la selección absoluta del jugador de Bueu, aunque desde la llamada de Jordi Ribera no ha podido celebrar sobre la pista esa convocatoria con un triunfo.

Ambos se desplazaron ayer a Madrid al acabar el partido, donde se reunieron con el resto de la expedición. Los Hispanos viajarán hoy por la mañana en avión hacia Dinamarca, donde se concentrarán en la localidad de Aarhus. España se medirá el sábado a la selección danesa –actual campeona mundial y subcampeona olímpica– en Herning (16.00 horas) y el domingo jugará en Aarhus contra Noruega, a partir de las 13.30 horas.