El argentino Leo Messi y el brasileño Neymar figuraron entre los abucheados por parte de los hinchas del PSG congregados ayer en el Parque de los Príncipes, donde los locales se midieron al Girondins de Burdeos en el campeonato liguero, cuatro días después de la traumática eliminación en Champions ante el Real Madrid.

Todos los titulares del PSG ante el Burdeos fueron abucheados menos Kylian Mbappé, quien llegó a ser aplaudido. La tensa acogida coincide con un duro comunicado de una de las principales hinchadas organizadas del PSG. Por primera vez, el Colectivo Ultras París (CUP) demandó el sábado la marcha de la actual dirección del club, encabezada por el qatarí Nasser Al-Khelaifi por la necesidad de “personas que sirvan al club y no se aprovechen de él”.

Desde 2011, Al-Khelaifi ha invertido unos 1.400 millones de euros en fichajes y ha contratado a varias de las figuras mundiales -la última de ellas, Messi-, sin haber logrado aún la ansiada Liga de Campeones.

El partido concluyó con victoria del PSG por 3-0, con goles de Mbappé, Neymar y Paredes. Pese a la victoria, Mauricio Pochettino compareció con gesto apesadumbrado ante la prensa por la hostil recepción de la grada parisina.

“A nadie le gusta esta situación y me entristeció. Todos los que aman al París Saint Germain tras la decepción del Real Madrid están tristes. Me entristeció lo que he vivido hoy aquí”, dijo Pochettino, que subrayó que la eliminación de la Liga de Campeones es una cuestión de todo el equipo.

“Todos hemos estado afectados. Entendemos la decepción y la frustración. Todos hemos vivido esto juntos, como un equipo. Tenemos que asumir la responsabilidad por lo que pasó. Compartimos esta decepción de los aficionados”, añadió.

El técnico argentino situó en la portería contra el Girondins al costarricense Keylor Navas en lugar del italiano Gianluigi Donnarumma, sobre el que recaen gran parte de las críticas por la eliminación europea por lo sucedido en el primer gol del Real Madrid.