El Coruxo cumplió con los pronósticos, y se impuso sin excesivos problemas al Salamanca CF UDS. Solo entre el minuto 20 y el 37 sufrieron los gallegos ante un cuadro local necesitado que echó el resto, llevando el partido a un corre calles, pero fue el Coruxo el que consiguió marcar y, a partir de ahí, los de Jacobo Montes supieron controlar el partido en defensa y rematar al contragolpe para sentenciar con el 0-3 ya en el minuto 55.

El Coruxo llegaba a Salamanca en busca de seguir su buena racha de resultados ante un rival que, a priori, no debía presentar demasiados problemas. Salieron muy concentrados los gallegos, que desde el pitido inicial se hicieron con el control del balón ante un Salamanca CF UDS que parecía sentirse muy cómodo en esa tesitura. Los locales no daban sensación de querer el balón y esperaban tranquilos atrás, eso sí, bien asentados sobre el terreno de juego y sin dar ni la más mínima opción a su rival. Así las cosas el Coruxo tenía el balón, pero no conseguía generar peligro. Al contrario, eran los salmantinos quienes avisaban en el minuto 15 con un centro largo de Gustavo sobre Mikel, que cabeceaba el balón fuera por muy poco. Replicaba entonces el equipo gallego por medio de Youssef, que tampoco encontró portería.

Se animaba el partido en el Helmántico y durante algunos minutos el partido fue de ida y vuelta. Lo intentaba el Salamanca CF UDS en otro balón largo, esta vez buscando a Juancho, que en el mano a mano contra Alberto vio cómo este taponaba su disparo. Salcedo hacía lo propio en el minuto 20, evitando que Youssef adelantase al Coruxo.

Los dos equipos estaban ahora completamente volcados al ataque, buscando un gol que parecía tener mas cerca el Salamanca CF UDS, primero en una buena recuperación de Amaro, que centra atrás para que remate Mikel, pero este acababa enviando fuera justo antes de que Iban lo intentase con un disparo que se fue fuera por muy poco.

Mucho mas acertado estuvo Crespo, que en el minuto 37 conseguía llevar a buen puerto un ataque de los gallegos para colocar el 0-1 en el electrónico.

De ahí al descanso, con el marcador a favor, el Coruxo echó el freno, cedió balón y espacio a los locales y se centró en defender el resultado favorable. Mientras, el Salamanca se iba con todo en busca del gol del empate, aunque le costaba mucho ahora abrir espacios en la bien plantada zaga gallega y apenas conseguía inquietar la meta de Alberto, que solo sufría en el minuto 44, en un lanzamiento de falta que los locales no consiguieron aprovechar para empatar.

Puso fin el Coruxo a las esperanzas de los locales con una salida fulgurante en la segunda mitad. Tan fulgurante, que los gallegos firmaban dos nuevos goles en apenas diez minutos. Mateo golpeaba primero, cuatro minutos después de la reanudación, con un impecable remate que suponía el 0-2, y Youssef firmaba el tercero para los gallegos en el 55, dejando el partido prácticamente sentenciado.

No se rendía, pese a todo, el Salamanca CF UDS y su entrenador movía el banquillo, dando entrada a Monroy y Manin, metiendo pólvora arriba para tratar de remontar el partido. Mientras, Jacobo Montes daba descanso a algunos de sus hombres y refrescaba la defensa para tratar de mantener el control del partido. Lo conseguía el técnico del Coruxo.

De ahí al final del partido el Salamanca lo intentó con todo, cambió jugadores, movió fichas en el terreno de juego, adelantó posiciones y buscó con ahínco la puerta contraria.

Pero lo cierto es que apenas conseguían los locales generar peligro ante la meta de los gallegos. El Coruxo se había hecho fuerte atrás, cerraba filas en torno a su portería y optaba por no asumir riesgos y dejar pasar el tiempo. El reloj jugaba a su favor y, aunque ya no generó apenas juego y mucho menos ocasiones de gol, el cuadro visitante tampoco sufrió en ningún momento ante un rival que no consiguió tirar ni una sola vez a puerta tras encajar el tercero y que, a medida que se desesperaba con el paso de los minutos, cometía cada vez mas imprecisiones y generaba menos peligro.

Con todo, el Coruxo conseguía llevarse los tres puntos en juego sin apenas problemas en la recta final del encuentro y ahora se sitúa a solo uno de los puestos que dan derecho a jugar la fase de ascenso. El cambio desde la llegada de los Montes es extraordinario.

Ficha técnica

Salamanca CF UDS: Salcedo; Gustavo, Murua, Kristian (Fer Romero, minuto 71), Manu Moreno (Luis Martinez, minuto 71); Amaro, Diego Benito (Liam, minuto 80), Iban, Uche (Monroy, minuto 60); Juancho y Mikel Bueno (Manin, minuto 60).

Coruxo: Alberto, Dani, Crespo, Johan, Aspas (Manu, minuto 70), Antón, Mateo (Jacobo Trigo, minuto 64), Lucas, Chiqui (Garci, minuto 64), Álex (Martín Rafael, minuto 80) y Youssef (Borja Domingo, minuto 80).

Goles: 0-1, minuto 37: Crespo. 0-2, minuto 49: Mateo. 0-3, minuto 55: Youssef.

Árbitro: González Umbert, auxiliado por Campos de Castro y González Silva. Extremadura. Amonestó a Kristian y Fer Romero por el Salamanca y a Crespo por el Coruxo.

Incidencias: Encuentro disputado en el Estadio de El_Helmántico, ante uno 1200 aficinados.