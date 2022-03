En el descanso del partido que disputó el Celta ante el Villarreal en La Cerámica el que escribe se acordó de Michael Scott, el genial personaje de la serie ‘The Office’. Suyas son algunas de las mejores frases de la historia de la pequeña pantalla, y en el intermedio del que estaba siendo un tedioso encuentro se me vino la siguiente a la cabeza. “A veces comienzo una frase sin saber siquiera qué acabaré diciendo. Simplemente espero darme cuenta en el camino”. Así me sentía ante el encargo de redactar esta crónica debido a lo poco que había sucedido hasta el momento. Por suerte, en la segunda mitad hubo bastantes más ocasiones, que no era difícil, y mi panorama cambió. Sin embargo, me sirvió para acumular este primer párrafo, que no es poco. Lo que sí fue poco ayer fue el juego del equipo vigués.

No sorprendió en exceso Coudet con la alineación, que solo alteró por unos problemas físicos de Cervi de última hora. No sabemos qué se le pasó por la cabeza al técnico argentino, que tenía que elegir entre Orbelín Pineda, presente y futuro del club, y Nolito, cuya fecha de caducidad en Vigo marca el 30 de junio. Se decantó por el segundo y el gaditano, al que jamás se le podrá recriminar nada en términos de esfuerzo y entrega, no tuvo su día. La velocidad a la que se juega en Primera División le convierte en el Alpine de Fernando Alonso ante los Mercedes que son futbolistas físicos y rápidos como Aurier. Salió bien plantado el Celta en La Cerámica. No tenía la posesión de balón, algo que tampoco necesita para brillar, pero apenas sufría. Emery, un estudioso de este deporte, dibujó su plan de partido con la idea de hacer daño a Kevin, recambio del sancionado Hugo Mallo y que sumaba varios meses sin pisar el césped. Por su costado se pasaron constantemente en el primer tiempo Pedraza, Lo Celso y Danjuma. Aguantó bien el de Camos, que concedió algunos centros despejados sin mayores problemas por los centrales celestes. Con la pelota, el equipo volvía a depender de la inspiración de Iago Aspas, omnipresente durante los noventa minutos y al que solo le faltó finura en el remate, aunque eso sería después del descanso. Antes, el conjunto dirigido por el Chacho tiró de pragmatismo. No sufrió ni hizo daño, esperando que la necesidad de victoria por jugar en casa abriese algún hueco en un muy bien plantado Villarreal. La buena noticia es que los peloteros locales, Danjuma, Lo Celso y Chukwueze principalmente, estuvieron bien atados por los jugadores visitantes. Con todo ello se llegó al intermedio con el pírrico bagaje de cero disparos a portería y alguno que otro sin excesivo peligro que se perdió por línea de fondo. Todo pudo cambiar en el regreso de vestuarios. El Celta salió con mordiente, presionando arriba, combinando rápido, pisando el área... tan solo faltó el remate, lo más importante en este juego. Iago Aspas tuvo el 0-1 en un remate franco con la derecha que iba camino del gol hasta que Pedraza, sin saber cómo, se cruzó en su camino. No se vino abajo el equipo por la oportunidad perdida y poco después fue Brais el que se plantó solo delante de Rulli tras una gran jugada de ataque, pero su remate con la pierna derecha, la menos buena, se marchó desviado por poco. El que sí aprovechó su primera llegada fue el Villarreal. Danjuma caracoleó en el costado izquierdo del ataque ante la atenta mirada de tres futbolistas celestes. Desde ahí picó el balón hacia el interior del área, donde lo recogió un Manu Trigueros rodeado. Ante la imposibilidad de encontrar una salida satisfactoria envió un taconazo al punto de penalti en el que se encontraba Parejo libre de marca. Su disparo, muy mejorable, encontró portería y se topó con unas manos excesivamente blandas de Dituro que tan solo pudieron acompañar a la pelota hacia el interior de la portería. Pudo hacer bastante más el argentino, al que no se le da excesivamente bien enfrentarse al conjunto castellonense. Segundos antes había movido el banquillo Coudet con los dos cambios más previsibles, Santi Mina y Solari. Poco o nada pudieron aportar en el siguiente cuarto de hora, donde el Celta desapareció del campo y el Villarreal pudo ampliar su renta gracias, sobre todo, a la rapidez de Chukwueze, un auténtico velocista y que fue un quebradero de cabeza para Galán, que por cierto ayer vio su quinta amarilla de la temporada y se perderá el próximo duelo ante el Betis. Sí apretó el equipo vigués en el tramo final. Iago Aspas volvió a aparecer y suya fue la ocasión más clara, casi en el descuento ya. Parejo perdió un balón cerca de la frontal de su área y desde ahí disparó el máximo artillero celeste, que se encontró con Rulli. Poco después fue Mandi el que tapó su disparo y en la siguiente jugada el argelino se disfrazó de Supermán para despejar en una posición nada ortodoxa un tiro de Santi Mina que ya había superado al guardameta local. “Estoy gafado”, decía el delantero vigués, que suma siete partidos sin ver portería. En esos últimos compases estuvo sobre el terreno de juego el mexicano Orbelín Pineda. Coudet señaló el día de su debut, ante el Levante, que el volante había desordenado su dibujo durante la media hora que dispuso. Es posible que tras el gol de Parejo el partido exigiese justamente eso, un poco de desorden, de alterar un encuentro en el que no estaba pasando nada. En definitiva, de agitar un poco el juego celeste, plano por momentos y que reclamaba la figura del regateador clásico. No pudo ofrecer gran cosa en los escasos cinco minutos que tuvo ayer, los mismos que Tapia, cuya entrada pocos entendieron. Ahora el Celta sí que se queda en tierra de nadie. Un calificativo que Coudet creyó negativo pero que no lo es tanto. Para el próximo partido, eso sí, no contará con el mencionado Galán ni con Cervi, que también vio su quinta amarilla por protestar en el banquillo, seguramente víctima de la impotencia. Porque ayer el Celta fue un quiero y no puedo.