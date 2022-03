Sin tiempo para recuperarse del partido disputado el miércoles en Navia, el Celta Zorka Recalvi afronta una nueva jornada liguera, esta vez la vigésimo quinta, a poco más de un mes para la finalización de la fase regular del campeonato. Las jugadoras entrenadas por Cristina Cantero ocupan actualmente la octava plaza del grupo, aunque las dos últimas plazas para disputar la fase de ascenso están muy caras y, con los partidos pendientes, puede pasar de todo.

El Celta Zorka Recalvi recibe esta tarde la visita de un Recoletas Zamora que ocupa la cuarta posición del grupo, a una victoria de la segunda posición del grupo. Aquí es donde se juega todo en el campeonato, ya que el Barça conseguirá en unos días el ascenso directo a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. La otra plaza saldrá del play off que disputarán los ocho siguientes equipos clasificados.

Sobre la situación física que atraviesa el equipo vigués, Cristina Cantero indicó que “el jueves hicimos recuperación y ayer entrenamos con un poco más de normalidad. No cabe duda de que al final el desgaste se nota, sobre todo cuando el rival te pida un esfuerzo y vayas mucho más justa. A ver si podemos hacer una rotación más amplia, que todo el mundo sume, que todas se encuentre cómodas en el partido, y eso nos permitirá jugar con más gente y tener frescura”.

Lo que está claro en esta temporada es que no hay partido fácil, y en esta ocasión no va a ser menos. Las zamoranas iniciaron el campeonato con el claro objetivo de lograr el ascenso de categoría, y el camino no está siendo fácil. Cantero avisaba que “es un partido dificilísimo. Zamora tiene un gran equipo, con una línea exterior muy buena, con jugadoras con mucha eficacia, buenas en el uno contra uno, con bases determinantes. Después tienen cuatro jugadoras interiores muy físicas, que corren la pista, que son muy fuertes. Nosotros deberemos sacarlas a ellas de su juego, llevar el partido lo más igualado posible, para que ellas se encuentren incómodas y tensas. Vienen de perder, y no se si eso es bueno o malo. Nosotras deberemos intentar controlar nuestro rebote, para poder tener ritmo en ataque, y ser capaces de que ellas no corran continuamente, sino parar sus transiciones, que son muy buenas, y a partir de ahí que les cueste”.

El equipo entrenado por Cristina Cantero tiene claro cual es el camino a seguir para lograr la victoria, y no es otro que el del pasado miércoles ante el Estepona en el partido aplazado en su día.

Las viguesas son conscientes de que el pabellón de Navia jugará un papel importante para lograr la clasificación para la fase de ascenso, de ahí que desde el club se pida esta tarde el apoyo de la afición en un partido muy importante para el futuro.