Fin de semana histórico para el footgolf gallego; una modalidad aún joven, apenas en pañales en el país, pero que ha experimentado un gran impulso con la pandemia y que observa territorio para crecer en el horizonte. Golf Ría de Vigo acogerá este fin de semana las dos primeras etapas –así se denominan sus jornadas– del Campeonato de España. “Es la primera vez que una prueba de este calibre viene a Galicia”, celebra el presidente de la Asociación Gallega de Footgolf (AGFG), Noé Cortiñas.

Este deporte, aunque con orígenes variados y anecdóticos, en su formato moderno nació en Holanda en 2009. Copia al golf en su mecánica y variedades, pero golpeando con la pierna un balón. En España no puede emplearse el castellanizado futgolf porque el exbarcelonista Asensi,que difundía en Alicante su particular versión, había registrado tal denominación como propia en 2008.

El footgolf vehicula su estructura a través de la Federation for International FootGolf (FIFG) y sus ramificaciones nacionales (en España, FEFG, con f de fomento pero esperan que pronto de federación oficialmente reconocida). Han organizado ya varios mundiales y tienen un circuito de torneos que reparten puntos (100, 250, 500 y 1.000) en función de su categoría.

Noé Cortiñas, además de dirigente gallego, es pionero y practicante destacado. Descubrió el footgolf tras romperse el aquíleo jugando a fútbol. Se menciona una exhibición en el Balneario de Guitiriz en 2015 como el instante fundacional. Han sido años de difundir sus características, pelear contra ideas equivocadas y buscar instalaciones que los acojan. La Asociación Gallega de Footgolf organizó en 2019 su primer campeonato.

El Campeonato de España se disputa, por su parte, desde 2016. Cortiñas lo conoció en 2018. Y como presidente de la AGFG llevaba ya tiempo solicitando que Galicia acogiese alguna de sus etapas. Lo ha conseguido. Serán además las dos primeras de la edición de 2022.

En Golf Ría de Vigo competirán 130 jugadores; entre ellos, 22 gallegos. El footgolf ha experimentado un gran crecimiento durante la pandemia como deporte al aire libre y sin la necesidad de congregar a tante gente como el fútbol convencional. “Cientos lo han probado”, calcula Cortiñas. Son alrededor de setenta los que participan con asiduidad en el circuito autonómico. Aunque es un torneo abierto, no todo el mundo se ha animado a concursar en Domaio. Se exige la licencia nacional y la World Tour, que compensa a los que disputan el circuito internacional pero no para una asistencia puntual. Habrá también footgolfistas portugueses; no demasiados porque las etapas del Nacional reparten solo 100 puntos.

Los jugadores entrenarán el viernes. Aunque los locales suelen ser favoritos por su conocimiento del terreno, “esta vez será un campo neutral”, analiza Cortiñas. Golf Ría de Vigo solo acogió cuatro citas autonómicas el año pasado. Y el recorrido se ha modificado “para que sea menos lesivo visualmente para los golfistas”. En el footgolf apuestan por una convivencia cordial. Los agujeros jamás se sitúan en greenes, sino en rough o calles. Los footgolfistas deben vestir con cierta etiqueta (polo, pantalón corto) y calzar tacos turf, de menor impacto sobre la hierba. En Domaio será decisiva la meteorología, especialmente el viento.