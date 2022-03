La luz del Chelsea

Ted Drake se encontró poco menos que un solar cuando en 1952 llegó a Stanford Bridge para hacerse cargo del Chelsea. El palmarés se mantenía vacío casi cincuenta años después de su nacimiento y sobre el club londinense existía una especie de maleficio. No había terminado de conectar con su gente y a su alrededor crecía la etiqueta de equipo perdedor. Muchos atribuían la falta de arraigo a su peculiar nacimiento. A finales del siglo XIX Henry Mears y su hermano Joseph compraron Stamford Bridge, en Fulham Road, que hasta ese momento era una destartalada instalación deportiva en la que por encima de todo se disputaban competiciones de atletismo. La intención de los hermanos Mears era convertirlo en un estadio de fútbol. Durante mucho tiempo su objetivo era llegar a un acuerdo con el Fulham –el equipo del barrio– que por entonces ya jugaba en Craven Cottage. Su intención era ofrecerles una instalación más moderna y amplia, pero nunca llegaron a un acuerdo sobre la renta que debían pagar. El Fulham se cansó de negociar, renovó el contrato con su estadio, y dio portazo a los Mears que de repente se encontraron con una instalación sin inquilino. Se plantearon venderlo a una compañía ferroviaria para que fuese utilizado como depósito de carbón, pero justo en aquel momento Fred Parker, un amigo de la familia, convenció a los hermanos Mears de que no vendiesen el terreno y fundasen su propio equipo de fútbol para darle uso. Una historia parecida a la que dio origen al Liverpool años atrás. La insistencia de Parker acabó por dar sus frutos y en 1905 Henry Mears se convirtió en el primer presidente del Chelsea y encargó al escocés Archibald Leitch levantar el nuevo estadio. Al nuevo club pusieron el nombre del barrio contiguo al suyo después de plantearse otras denominaciones como “Kensington Football Club”, “Stamford Bridge Football Club” o “London Football Club”. Adoptaron el color azul porque era el que solía lucir el vizconde de Chelsea y echaron a andar con la mirada recelosa de buena parte de sus rivales londinenses que incluso les ridiculizaban de modo algo injustificado por el emblema que lucían en su escudo original, un hombre con barba blanca, gorra militar y casaca con medallas, que representaba a los pensionistas del cuerpo de veteranos del ejército que eran cuidados en el Royal Hospital que había en el barrio de Chelsea. Durante años su apodo era el de los “pensioners”.

Al Chelsea le costó hacerse un hueco en la élite del fútbol inglés. Los planes de Mears no acababan de consolidarse aunque no tardaron en llegar a la máxima categoría. Una final de Copa perdida en 1915 fue lo más cerca que habían estado de un título. El resto de su tiempo lo pasaban malviviendo en la zona baja de la clasificación, sin terminar de enganchar a su gente y cargando con la fama de perdedores que comenzaban a extender sus rivales más directos que alimentaron esa leyenda negra gracias a la proximidad del cementerio con respecto al estadio. Henry Mears murió muy joven, a los 37 años, sin que el Chelsea le hubiese dado una verdadera alegría.

La negativa de su Federación impidió al Chelsea ser el primer equipo inglés en la Copa de Europa

Cuando Ted Drake aterriza en Stamford Bridge en 1952 lo hace decidido a terminar con todos los complejos que parece arrastrar el club. Eso obligaba a reformularlo casi todo. Hubo cambios formales y también estructurales. Lo primero que hizo Drake fue buscar un nuevo apodo para el club. Borró del escudo la imagen del veterano de guerra y la sustituyó por las siglas CFC entrelazadas y añadió la figura de un león alado que sostiene el bastón de los Abades de Westminster tal y como aparece en el escudo de armas del distrito de Chelsea. A partir de ese momento se convirtieron en los “blues”. Al mismo tiempo Drake frenó el gasto en jugadores, siempre infructuoso, que se había realizado durante los años anteriores a su llegada. “Esto no ha funcionado” se limitó a decir a los dirigentes y abogó por cambiar por completo el aspecto de su vestuario y potenciar el trabajo con los jóvenes de las categorías inferiores. Sufrió en el arranque (decimonoveno en la primera temporada, noveno en la segunda) pero de forma inesperada en la temporada 1954-55 el Chelsea no tardó en instalarse en la zona alta de la clasificación. Solo a Roy Bentley se le podía considerar una auténtica “estrella” de su tiempo. El resto era algún veterano ilustre como Ken Armstrong y sobre todo una colección de “novatos” entre los que estaba Ron Greenwood, que con el tiempo sería una leyenda del fútbol inglés. No tardaron en bautizarlos como los “patitos de Drake”. La cuestión es que en una temporada bastante igualada y en la que ninguno de los equipos fue capaz de establecer una diferencia grande, el Chelsea se encaramó a las primeras posiciones. Pasó un tramo complicado en invierno, pero a partir de ahí fueron el conjunto más sólido hasta alcanzar un liderato con un grupo de perseguidores entre los que estaba el Wolverhampton Wanderers, Sunderland, Manchester United, Aston Vila y Porstmouth. El 9 de abril se jugaban media liga en el duelo en Stamford Bridge ante los Wolves, el equipo que le perseguía en la clasificación. Un duelo igualado que encontró su momento decisivo en el segundo tiempo cuando el internacional Billy Wright desvió con la mano un remate que iba a gol. El penalti se reservó para uno de los pocos veteranos del vestuario, Peter Sillet, que no perdonó. Los 75.000 espectadores que llenaron ese día el estadio estallaron de felicidad convencidos de que ya nada podía torcerse. Dos semanas después el título fue oficial tras un empate en el campo del Portsmouth y la última jornada quedó para un bonito homenaje a los campeones en su estadio con el Manchester United haciendo el pasillo. Cincuenta años después de su nacimiento el Chelsea acababa de levantar por fin el primer título de su historia. Los hijos de Henry Mears, propietarios del club hasta que lo vendieron en los años ochenta, fueron ese mismo día a dejar un ramo de flores en la tumba del auténtico padre del Chelsea. Ted Drake, de paso, se convirtió en el primero de la historia que ganaba la Liga inglesa como jugador (lo había hecho en el Arsenal) y como entrenador.

En aquel preciso momento la historia del Chelsea pudo ser aún más importante. Su título de Liga llegó justo cuando L’Equipe acaba de poner en marcha su idea de crear un torneo que reuniese cada año a los campeones de cada federación. Ese plan que Santiago Bernabéu abrazó con desatado entusiasmo pero que encontró una profunda oposición en la FIFA que aún movía los hilos del fútbol europeo ya que la UEFA apenas tenía un año de vida. Pero empujados por los franceses y por Bernabéu la organización europea acabó por abrazar esa idea. Solo puso una condición y era que cada federación autorizase a su equipo a entrar en el torneo. Esa fue la condena del Chelsea de Ted Drake, que estaba entusiasmado con la posibilidad de verse las caras con algunos de los grandes equipos de Europa. Los ingleses, siempre altivos con las ideas que llegaban del continente y convencidos de que eso podía debilitar las “sagradas” competiciones nacionales, descartaron que uno de sus equipos acudiese a aquella edición, lo que dejó al Chelsea a las puertas de subirse a un tren muy interesante. A la segunda edición, visto el éxito de la primera, los ingleses sí accedieron a enviar un representante y fue el Manchester United el que se estrenó en la vieja Copa de Europa. El Chelsea había perdido una hermosa oportunidad para ganar reconocimiento en un momento en el que aún tenía que cargar con demasiados prejuicios en su contra.

Ted Drake se fue del Chelsea diez años después de su aterrizaje. En ese tiempo ganó solo un título (el más emblemático de la historia del club) pero dejó un camino por el que avanzar y un puñado de jóvenes jugadores que acabarían por hacer historia en el fútbol inglés como Greenwood o Greaves. Después de su aventura en el Chelsea decidió retirarse y dedicarse a ver fútbol y cualquier otro deporte. Solo interrumpió su descanso su buen amigo Vic Buckingham que le ofreció ser su ayudante en el Barcelona. Y se fue dos años a ser acariciado por el sol del Mediterráneo mientras contaba una y mil veces la historia de aquellos novatos que hicieron soñar al barrio de Chelsea.