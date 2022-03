Umia y Valladares mostraron ayer los motivos por los que se encuentran peleando por la zona noble de la tabla con un partido con intensidad y ocasiones que finalizó con reparto de puntos, lo que no beneficia a ninguno de los dos. En la primera mitad fue mejor el Umia, que gozó de varias ocasiones para adelantarse. Sin embargo, en el inicio de la segunda mitad, Freiría robaría un balón en tres cuartos, combinaría con Hugo Barcia para fusilar a Pachi. La igualada llegó en un disparo espectacular de Jonás ante el que nada pudo hacer Tomás.

El Valladares estrelló un balón en la cruceta a disparo de Vilar y el Umia reclamó dos penaltis en el área visitante, a Jonás y a Diego, que el árbitro prefirió no ver. Sayar y Jonás tuvieron dos ocasiones muy claras, pero no consiguieron anotar, condenando al reparto de puntos en A Bouza. La igualada no beneficia al Umia, que ve como varios equipos le atrapan en esa lucha que mantiene por colarse en los puestos de play off. A ellos se acerca el Valladares con este punto.

Ficha Técnica:

Umia: 1

Pachi, Berrocal, Emilio, Oski, Nico; Anxo, Yago (Diego, m. 53), Guille (Bugallo, m. 73), Migui, Guillán (Sayar, m. 63) y Jonás

Valladares: 1

Tomás, Rubén, Guisande (Varo, m. 46), Cristian, Pablo Vilariño, Pablo Pérez (Alonso, m. 46), Iago, Manu Vilar, Bruno, Freiría y Hugo Barcia (Quique, m. 73)

Goles: 0-1, m. 47: Freiría; 1-1, m. 62: Jonás. Árbitro: Pedro Castro Gómez, auxiliado en banda por Prado López y Fernández Díaz. Amonestó a los locales Berrocal y a los visitantes Pablo Pérez, Vilar, Freiría, Bruno. Incidencias: Encuentro de la 20ª jornada de liga disputado en el campo de A Bouza de Barrantes, 150 espectadores.