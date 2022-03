El Coruxo se despidió del campo de Fragoselo con un triunfo que le permite soñar con meterse entre el grupo de elegidos para pelear por el ascenso de categoría. Ahora, el equipo entrenado por los hermanos Montes, retorna a hábitat habitual, el campo de O Vao, que estrena iluminación y césped natural nuevos, cerrando un periplo en Fragoselo con un balance altamente positivo, con un empate y seis victorias.

La visita de ayer del Ceares era de esas que se pueden considerar incómodas, ya que la situación de los asturianos en la clasificación podría dar pie a un exceso de confianza que al final podría pasar una costosa factura, tal y como pasó en el partido de ida. Además, los asturianos se presentaron en Fragoselo con solo doce jugadores del primer equipo, los que jugaron, con lo que todo apuntaba a una tormenta perfecta.

El planteamiento de salida de los asturianos no dejaba opción a la duda. Cinco defensas y tres jugadores por delante tenían como objetivo no encajar goles, pero a la vista está que el planteamiento no dio los frutos esperados. El equipo entrenado por Jacobo Montes comenzó a mover el balón de un lado a otro. Los vigueses no tardaron demasiado tiempo en ver cómo encontraban líneas de pase a pesar de la poblada defensa asturiana, con lo que los primeros avisos no tardaron en llegar. Youssef se convertía en una pesadilla para los centrales asturianos que, a pesar de ser tres, no conseguían marcar al marroquí. El delantero vigués tuvo las dos primeras ocasiones claras, y a la tercera no falló. Desde la frontal del área conectó un potente disparo que, además, hizo un extraño ante el que nada pudo hacer el guardameta asturiano.

A pesar de su situación en la clasificación, y la derrota momentánea, el Ceares no cambió el sistema, manteniendo los tres centrales y arriesgando muy poco de medio campo hacia adelante. El Coruxo estaba cómodo con el desarrollo del encuentro, sobre todo con la ventaja en el marcador, contabilizando en los minutos siguientes hasta cuatro ocasiones clara de gol, incluido un palo de Chiqui, que podrían haber dejado una goleada importante antes de llegar al descanso.

Fue Chiqui, a cuatro minutos para el descanso, quien abrió brecha definitiva en el marcador con un gol de los suyos. Recibe el esférico en tres cuartos, da unos pasos hacia adelante y conecta un potente disparo desde la frontal ante lo que nada puede hacer el guardameta rival.

La segunda parte comenzó con el tercero de los vigueses, con lo que todo quedaba visto para sentencia, ya que el Ceares continuaba sin reaccionar, ni cambiaba su sistema de juego. Solamente el gol de Marcos, a veinte minutos para la conclusión, le dio un poco de vida al partido, ya que poco después Sergio falló una ocasión clara que podía poner el 3-2, pero el Coruxo consiguió rehacerse y los minutos finales transcurrieron sin demasiados problemas para uno y otro conjunto.

Ficha técnica

Coruxo: Alberto; Johan (Aarón, minuto 71), Lucas, Crespo (Jacobo_Trigo, minuto 60), Aitor (Borja Domingo, minuto 60); Antón, Dani_Vidal; Álex Ares Mateo, Chiqui (Manu, minuto 60) y Youssef (Martín Rafael, minuto 71).

Ceares: Guille; Héctor, Álvaro, David (Marcos, minuto 57), Edu y Pelayo; Manu,_Sergio, Noé; Óscar y Abraham.

Goles: 1-0, minuto 14: Youssef. 2-0, minuto 41: Chiqui. 3-0, minuto 50: Mateo. 3-1, minuto 69: Marcos.

Árbitro: Clemente Manrique, auxiliado por Sosa Mesa y Rodríguez Correa. Amonestó a Borja Domingo y Manu por el Coruxo y a Marcos y Pelayo por el Ceares.

Incidencias: encuentro disputado en el campo de Fragoselo, con buena entrada

“Tres puntos que nos alejan de la zona peligrosa”

El técnico del Coruxo, indicó en sala de prensa que “son tres puntos que nos alejan de esa zona peligrosa. Estamos muy contentos, fue un domingo plácido, hemos hecho unos sesenta minutos muy buenos, de un nivel muy alto y generando mucho volumen de ocasiones. También es cierto que hemos tenido cinco minutos en los que nos hemos desajustado un poco, retomando después el control del partido. Creo que ha sido una victoria muy justa, y muy merecida. En la primera parte recuerdo cinco o seis ocasiones muy claras, y ahí depende de la efectividad de cada uno, pero creo que el equipo ha generado mucho, ha hecho una primera parte muy buena, apretado muy alto, no hemos dejado que el Ceares se acercara a nuestra portería y partido supercontrolado. En la segunda parte es un contexto distinto, metemos el tercero y parece que la cabeza del futbolista se descontrola un poco. Hemos ajustado unas cuantas cosas, y hemos acabado el partido controlando de nuevo el partido. El balance en Fragoselo es muy positivo”.